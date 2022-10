Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata 28 ottobre: problemi sentimentali per Viola e Demir Le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 28 ottobre, alle ore 21:25 su Canale5. La giornalista interpretata da Francesca Chillemi dovrà decidere se avviare una convivenza con Raniero. Anche l’Ispettore Capo interpretato da Can Yaman avrà problemi sentimentali e professionali da risolvere.

Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata del 28 ottobre

Le anticipazioni della quinta puntata di Viola com il mare, in onda venerdì 28 ottobre. Sia Viola che Francesco fanno i conti con problemi sentimentali. Viola si sente sopraffatta all'idea di intraprendere una convivenza con Raniero. Anche Demir ha i suoi problemi. L'uomo, infatti, prova una grande amarezza perché ritiene che Farah lo abbia ingannato. A portare la giornalista e l'Ispettore Capo a mettere da parte i loro problemi personali e a lavorare insieme sarà un nuovo caso da risolvere.

Viola pronta a rintracciare l'uomo che potrebbe essere suo padre

Nella nuova puntata di Viola come il mare, una giovane atleta muore misteriosamente. I primi sospetti sembrano indicare il decesso per avvelenamento. Viola Vitale e Francesco Demir si lanciano nelle indagini. La giornalista, però, ha anche una importante missione da compiere. Tamara, infatti, riesce a darle un aiuto che potrebbe rivelarsi fondamentale perché Viola finalmente riesca a rintracciare l'uomo che potrebbe essere suo padre. Anche Francesco non demorde e continua a indagare sul traffico di esseri umani. L'uomo, infatti, ha un'intuizione che potrebbe portare ad una verità sconcertante.