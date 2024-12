Uonderbois, la serie che mostra la Napoli da fantasy da oggi su Disney+

video suggerito

È finalmente uscita Uonderbois: il Tesoro Segreto di Napoli, la nuova serie originale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano. Sei episodi, disponibili in streaming su Disney+, con Massimiliano Caiazzo, Serena Rossi, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo e la partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo. Nel resto del cast: Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Denise Capezza, Ivana Lotito, Vincenzo Pirozzi, Marco Mario De Notaris, Antonio Grosso, Daniele Vicorito, Biagio Musella. La serie, girata tra Bacoli e i Campi Flegrei, vede anche due inediti firmati dal cantante Geolier: Ferrari (prod. ROOM9 e Dat Boi Dee) e Parl' cu mme (prod. Dat Boi Dee).

La trama di Uonderbois

Entrare nel mondo di Uonderbois è molto semplice: all'inizio è storia di formazione. L'amiciza e il legame saldo che c'è tra cinque bambini costretti a separarsi perché la padrona dei ‘vasci' dove abitano, La Vecchia (Serena Rossi), ha deciso di vendere le loro case in cambio di una preziosa statua di Maradona. Ma il prezioso manufatto verrà rubato da un ragazzo di cui tutti parlano, una leggenda: Tonino Uonderboi, il nuovo Munaciello di Napoli. Inizia così la grande avventura dei Uonderbois tra i segreti e le leggende di Napoli. La serie tv promette di essere tra le più viste del weekend dell'8 dicembre.

Nella serie tv anche la partecipazione di Giovanni Di Lorenzo

Nella serie tv c'è anche la partecipazione straordinaria di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nel ruolo di se stesso. Una sorpresa per tutti i tifosi del Napoli, considerato l'amore e l'affetto che hanno per il capitano del terzo scudetto. Giovanni Di Lorenzo sarà impegnata in una scena che lo vedrà al fianco di Nino D'Angelo. Un cameo delizioso.

Giovanni Di Lorenzo con Serena Rossi