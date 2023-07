Un cuore, due destini: trama, cast e anticipazioni della nuova miniserie di Rai1 Martedì 4 luglio va in onda a partire dalle 21.25 il primo appuntamento con Un cuore, due destini, la nuova miniserie di Rai 1 che racconta la storia di Florence, del suo trapianto di cuore e l’intrecciarsi della sua vita con quella di un’altra donna scomparsa. Per un totale di sei puntate, l’appuntamento è per ogni martedì con due episodi su Rai 1.

A cura di Giulia Turco

Da martedì 4 luglio la prima serata di Rai 1 si arricchisce di una nuova miniserie dai toni drammatici e thriller intitolata Un cuore, due destini. Si tratta di una prima visione tv assoluta che racconta la storia di Florence, cantante affermata, che viene salvata da un delicato trapianto di cuore. La sua storia si intreccerà con quella del marito Vincent e di Zoè, la figlia nata da una precedente relazione dell'uomo. Produzione franco-belga, la serie è ambientata tra il Belgio e i Paesi Baschi e tocca diversi temi delicati come il trapianto di organi e la violenza sulle donne. Nel cast, diversi volti noti della tv d'oltralpe, a partire dalla protagonista Claire Keim. Per un totale di sei episodi, andrà in onda su Rai 1 in tre puntate.

Anticipazioni di martedì 4 luglio di Un cuore, due destini

Il primo episodio di Un cuore, due destini sarà l’occasione per conoscere Florence, la protagonista che, dopo una delicata operazione al cuore inizierà a fare strani incubi, scegliendo di fare di tutto pur di scoprire chi è la donatrice dell’organo che le ha salvato la vita. Scoprirà che si tratta di Ana Daendels, una giovane studentessa belga morta in un incidente stradale e che il padre Simon sta indagando sulla dinamica per scoprire la verità su chi sia il responsabile.

Nel secondo episodio Florence incontrerà di persona Simon e scoprirà che l’uomo aveva adottato la ragazza approfondirà la loro conoscenza. Anche lei infatti ha una storia simile, avendo adottato Zoé, la figlia che il marito ha avuto da una precedente relazione. Le indagini sulla morte della studentessa intanto procedono e i sospetti si spostano su Jan, il fidanzato della ragazza che pare non volesse il bambino che aveva in grembo.

Trama di Un cuore, due destini

Il delicato intervento per la protagonista si rivelerà una vera e propria chiave per la rinascita. Dopo l’operazione infatti Florence si metterà alla ricerca della persona che le ha donato il cuore, scoprendo che si tratta di Ana, studentessa belga rimasta vittima di un tragico incidente stradale. Mentre il padre di Ana farà di tutto per venire a capo delle indagini sulla morte della figlia, la storia prenderà pieghe inaspettate quando si scoprirà che le loro vite si intrecciano con Zoè, la figlia che il marito di Florence ha avuto da una precedente relazione.

Il cast

Nel cast della serie, una produzione franco belga diretta dal regista Frank Van Passel, spiccano diversi volti conosciuti oltralpe, tra i quali Claire Keim nei panni della protagonista, Pierre-François nel ruolo del marito, Jessyrielle Massengo sarà Zoé e Kevin Janssens, nel ruolo di Simon.

Quanti episodi sono e come vedere le puntate in streaming e in replica su RaiPlay

Un Cuore, due destini è la nuova miniserie che andrà in onda nell’estate di Rai 1 e che è composta in totale da sei episodi. La miniserie è stata collocata nel palinsesto di Rai 1 al posto di Sophie Cross e andrà in onda ogni martedì sera a partire dalle 21. 25 circa, con due episodi. Ogni appuntamento andrà in onda di martedì, per tre settimane consecutive. Ogni puntata sarà disponibile anche in streaming e in replica on demand sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

Dove è stata girata Un cuore, due destini

La miniserie è stata girata nella regione di Biarritz nei Paesi Baschi e in Belgio, precisamente a Saint-Jean-de-Luz, nel 2020, dunque nel periodo del lockdown. Per il momento non è stata prevista alcuna seconda stagione.