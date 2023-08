Those About to Die, la serie sui gladiatori con Anthony Hopkins avrà nel cast i ballerini di Amici La serie tv con l’attore premio Oscar sarà arricchita da un fitto corpo di ballo. Per dirigere i lavori è stato scelto Luca Tommassini, coreografo di punta che ha portato con sé numerosi ballerini professionisti e alcuni allievi reduci dalle ultime edizioni di Amici.

A cura di Giulia Turco

Anthony Hopkins protagonista della nuova serie tv ambientata nella Roma dei gladiatori. Si intitola Those About to Die ed è ispirato all’omonimo saggio di Daniel P. Mannix il nuovo dramma storico ambientato nell’antica Roma. L’attore premio Oscar per Il silenzio degli Innocenti vestirà i panni dell’imperatore romano Vespasiano, ma è già noto che diversi volti italiani faranno parte del film.

Il cast italiano della nuova serie sui gladiatori

Per il momento gli spoiler sulla serie tv hanno rivelato che il cast italiano sarà capitanato dall’attrice Gabriella Pession, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nell’opera. Quel che sappiamo finora è che la serie tv sarà arricchita da un fitto corpo di ballo e che per dirigere i lavori coreografici è stato scelto Luca Tommassini, coreografo di punta nel settore italiano. Di conseguenza vedremo danzare molti dei ballerini che hanno avuto modo di collaborare con lui, soprattutto nello scenario di Amici. Spiccano i nomi di Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Sebastian Melo Taveira, Michele Lanzeroti, Talisa Ravagnati, Christian Pace e Angelo Recchia. Oltre ai professionisti legati al programma, diversi anche i protagonisti delle edizioni più recenti, come Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Megan Ria. A rivelarlo è lo stesso Tommassini, che ha pubblicato un post su Instagram.

Sto lavorando su una delle serie tv più importanti in lavorazione al mondo, qui a Roma a Cinecittà, negli studi di #federicofellini . Il protagonista è forse l’attore più importante e amato al mondo Sir @anthonyhopkins . Oggi mi sento oltre il settimo cielo. Oggi sono felice ed emozionato. Evviva i sogni e la forza e la passione che si trovano per realizzarli.

Those About to Die disponibile su Amazon Prime

Le riprese sono iniziate questa primavera a Cinecittà, ma per l’uscita della serie occorrerà attendere fino al 2024, quando la serie sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. Composta da un totale di dieci episodi, sarà un viaggio nella Roma del 79 a.C. e racconterà il mondo delle gare ambientate al Circo Massimo, fuori e dentro l’arena. Scritta dallo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan Robert Rodat e diretta dal regista di Indipendence Day Roland Emmerich, la serie sarà distribuita in Italia così come in altri paesi europei dal gigante dello streaming.