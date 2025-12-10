The Chosen, la serie evento su Gesù celebra il Natale con un episodio speciale: dove vederlo

The Chosen, una delle serie più seguite al mondo, un vero e proprio fenomeno di caratura globale che racconta la vita di Gesù, celebra il Natale con un episodio speciale, dedicato alla natività e del titolo Holy Night. A rendere ancor più particolare l'evento, il fatto che l'episodio in questione potrà essere proiettato, gratuitamente, anche in chiesa.

Dove vedere Holy Night, l'episodio natalizio di The Chosen

L'episodio realizzato in vista del Natale, si compone di due cortometraggi: il primo, dal titolo The Shepherd è di fatto il primissimo episodio della serie, seguito da un altro cortometraggio intitolato The Messangers. Ovviamente, protagonisti del racconto sono Maria, che apparirà sia giovane che anziana, a cui prestano il volto rispettivamente Sara Anne e Vanessa Benavente, il falegname Giuseppe interpretato da Rai Bond e infine Maria Maddalena che ha il volto di Elizabeth Tabish. Sarà possibile vedere Holy Night non solo in chiesa, ma anche nei teatri, associazioni, enti benefici che decideranno di prendere parte all'iniziativa, sono state organizzate già 530 proiezioni (qui l'elenco), a dimostrazione di quanto The Chosen sia ormai un fenomeno riconosciuto. A parlare del successo globale della serie è stato Giovanni Zappalà, che si occupa di The Chosen in Italia:

"È incredibile come stia raccogliendo il favore del grande pubblico in Italia. I numeri parlano chiaro: gli oltre 900 milioni di episodi visti nel mondo raccontano della grande passione che gli italiani stanno mostrando per la prima serie tv che racconta la vita di Gesù.

L'affluenza al cinema per The Chosen

D'altra parte i numeri parlavano chiaro già questa primavera, quando era noto che la serie sarebbe arrivata al cinema, passando prima per il Vaticano, in occasione della Settimana Santa. La distribuzione degli episodi al cinema ha raccolto circa 60mila spettatori in tutta Italia, un numero considerevole, tenendo conto del fatto che le stagioni della serie sono disponibili anche su piattaforme streaming come Netflix e Prime Video, dove si trova la quinta stagione della serie, che si compone in totale di sette capitoli (ancora da concludere). Iniziato come un crowfunding, The Chosen è diventato uno dei progetti seriali più amati al mondo, con circa 110 milioni di fan, numeri incredibili e inaspettati, che si confermano anno dopo anno.