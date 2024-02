Terra Amara, anticipazioni prossime puntate dal 16 al 22 febbraio: Fikret fa un grande passo avanti Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 16 febbraio a giovedì 22. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi sia nella fascia pomeridiana che in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni delle nuove puntate di terra amara che andranno in onda da venerdì 16 a giovedì 22 febbraio. La trama degli episodi che saranno trasmessi negli appuntamenti pomeridiani delle ore 14:10 e delle ore 14:30 su Canale 5. Ecco la trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi sia nella fascia pomeridiana che in prima serata.

Terra Amara, anticipazioni puntate da venerdì 16 febbraio a mercoledì 22

Nelle puntate inedite Terra Amara Fikret farà un importante passo avanti. Il fratellastro di Demir deciderà infatti di confessare i suoi sentimenti a Züleyha. Lei resterà sorpresa dalla dichiarazione del cognato e non saprà come comportarsi con lui.

Puntata di venerdì 16 febbraio

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 16 febbraio su Canale 5, Saniye e Gulten sono morte in un incidente d'auto e, dopo il funerale, la villa piange la loro scomparsa. Fadik si sente di nuovo orfana, come quando fu trovata da Saniye alle baracche; Gaffur cerca di far fronte al dolore dedicandosi anima e corpo alla figlia mentre Cetin lo fa buttandosi nel lavoro.

Puntata di domenica 17 febbraio

Fikret viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede mentre carica della droga in un camion dell'azienda Yaman. Nel frattempo, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet, decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli. Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze. Intanto, Saniye e Gulten stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e vengono investite da Ozhan e Colak. I due scappano, lasciando le donne a terra. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten viene portata in ospedale. Alla villa, tutti affrontano con estrema difficoltà la notizia della morte di Saniye. Per riconquistare gli agi di un tempo, Betul ha modo di ricattare Abdulkadir, che intanto intima a Vahap di sparire da Cukurova per essersi lasciato rubare proprio da lei un filmato poi inviato al Procuratore. Lui, però, non vuol saperne di sparire e offre i suoi servigi al malavitoso Colak, che coadiuvato dal figlio Ozhan e il fido Cavus mira a riconquistare il potere usurpatogli dagli Yaman, ai quali seppur accidentalmente ha appena inflitto un duro colpo investendo Saniye e Gulten.

La puntata in onda Lunedì 19 febbraio 2024

Mentre Lutfiye rivelava a Zuleyha che aveva scoperto che Abdulkadir aveva ucciso Fekeli, Fikret stava origliando. Quest'ultimo, assetato di vendetta, ha deciso di agire immediatamente. Fikret sequestra nel sonno l'assassino e lo porta in capanno abbandonato nel bosco; qui lo lega ad una sedia e lo costringe ad ammettere di aver commesso il delitto. Abdulkadir confessa, ma poi aggiunge di aver ammazzato l'imprenditore su ordine di Hakan. Il rosso, furioso, appicca il fuoco!

La puntata di Martedì 20 febbraio 2024

Nel tentativo di tirarla un po' su di morale, Zuleyha porta la piccola Uzum a fare compere in città. Hakan, desideroso di parlare con l'amata, le raggiunge; l'Altun, presa dalla conversazione con l'ex promesso sposo, non si accorge che la bambina attraversa la strada: un motociclista la investe. La signora ed il Gumusoglu l'accompagnano in fretta in ospedale. Uzum si salverà oppure morirà? Intanto, a Villa Yaman è in arrivo una donna di nome Cevriye. Ma di chi si tratta? Pettegola e vulcanica, è la cugina di Rasit!

La puntata di Mercoledì 21 febbraio 2024

Colak vuole riprendersi le terre che a detta sua gli hanno sottratto indebitamente in passato gli Yaman. Pertanto, distrugge le baracche dei braccianti. Questi ultimi, sotto shock, applaudono Zuleyha quando si affretta a porre rimedio e a sgridare pubblicamente il signore. Colak, allora, pensa di porgere ai braccianti le sue scuse, però loro le rifiutano. Intanto, Vahap sta ordendo un piano proprio ai danni dell'ex sarta.

Gli episodi di giovedì 22 febbraio 2024

Sermin e Fusun vorrebbero fare una vacanza a Mersin, ma prima vanno da Colak per mostrarsi solidali nei suoi confronti. Intanto, Vahap vorrebbe affrontare Betul a brutto a muso per il furto del filmato, ma lei riesce a raggirarlo di nuovo, promettendogli una serata galante. Fadik, invece, si lamenta con Rasit perché ha offerto ospitalità a Cevriye, mentre Uzum, finalmente, viene dimessa e torna alla Villa. Zuleyha continua a sentirsi in colpa. In un secondo momento, Cetin piange sulla tomba di Gulten. Nel frattempo, Hakan va a trovare Uzum per portarle un regalo; quando Fikret lo vede, s'innervosisce. Poco dopo, va a parlare con il braccio destro; Cetin gli suggerisce di non rinunciare a Zuleyha, se ne è davvero innamorato. Quest'ultima, invece, riceve una telefonata da Ekrem, il quale l'avverte di un incidente al mulino. L'Altun accorre sul posto, però viene fermata da Ozhan ed Erdil, che vogliono portarla da Colak. L'imprenditore, tuttavia, viene prontamente informato da Cavus e si dirige in fretta e furia dall'amata. Zuleyha è salva grazie al Gumusoglu. Intanto, Sermin è costretta a scroccare cibo a Fusun, ma continua a considerarla una rivale: si contendono le attenzione dello spregevole signore. Colak, tuttavia, al momento è disperato perché certo di aver spinto il figlio al suicidio. Per finire, vedendo che Hakan è rientrato nelle grazie di Zuleyha dopo averla salvata, Fikret decide d'impegnarsi di più per riuscire a smascherarlo. Al contempo, Rasit non sopporta di ricevere ordini dal nuovo capo, Gaffur, e Fadik non sopporta che Cevriye sia diventata a tutti gli effetti una cuoca stipendiata.