Superman & Lois, su Italia1 la serie che racconta la vita coniugale di Clark Kent e Lois Lane Da sabato 16 luglio, in onda in prima visione su Italia 1, la prima stagione della serie tv Superman & Lois. La trama dei 15 episodi, distribuiti in cinque puntate, racconta la vita di coppia di Clark Kent, interpretato da Tyler Hoechlin e Lois Lane, interpretata da Elizabeth Tulloch.

Clark Kent, Lois Lane e i figli Jonathan e Jordan

A partire da sabato 16 luglio, in onda in prima visione su Italia1, la prima stagione della serie tv Superman & Lois. Dopo avere ottenuto un ottimo riscontro negli Stati Uniti – tanto che è già stata realizzata la seconda stagione ed è stata confermata la terza – la serie arriva anche in Italia. Gli episodi sono stati realizzati da Todd Helbing e Greg Berlanti, basandosi sui fumetti scritti da Jerry Siegel e Joe Shuster. La trama racconta la vita di coppia di Clark Kent, interpretato da Tyler Hoechlin e Lois Lane, interpretata da Elizabeth Tulloch. I quindici episodi che compongono la prima stagione, andranno in onda nell'arco di cinque puntate.

Anticipazioni prima puntata del 16 luglio

Nel corso della prima puntata, in onda sabato 16 luglio, andranno in onda i primi tre episodi intitolati "A Smallville", "Eredità" e "I vantaggi del non fare nulla da tappezzeria". Clark Kent e Lois Lane, dopo avere combatutto contro invasori alieni e pericolosissimi criminale, sono alle prese con i loro impegni genitoriali. Entrambi nutrono la preoccupazione che i figli, Jonathan e Jordan, possano ereditare i superpoteri del padre. Tornati a Smallville per gestire la situazione lontano da sguardi indiscreti, si imbattono in Lana Lang, primo amore di Clark Kent, attualmente funzionaria di banca, sposata con il capo dei vigili del fuoco Kyle Cushing. Lois e Clark decidono di raccontare la storia di Superman ai figli.

Anticipazioni seconda puntata del 23 luglio

Le anticipazioni delle puntate di Superman & Lois

La seconda puntata di Superman & Lois andrà in onda sabato 23 luglio. Gli spettatori potranno assistere al quarto, al quinto e al sesto episodio della serie tv, intitolati rispettivamente "Fuori controllo", "Il meglio di Smallville" e "Fiducia". Lois e Chrissy, mentre assistono a una partita di football, scoprono che Morgan Edge intende impadronirsi della città. Lois inizia subito a indagare su di lui. Il rapporto tra Jonathan e Jordan rischia di entrare in crisi, a causa della popolarità acquisita da quest'ultimo. Clark, durante la celebrazione della Festa del Raccolto, torna a pensare a sua madre con grande nostalgia.

Il cast di Superman & Lois: attori e personaggi

Tyler Hoechlin interpreta Clark Kent e Superman;

Elizabeth Tulloch interpreta Lois Lane;

Jordan Elsass interpreta Jonathan Kent;

Emmanuelle Chriqui interpreta Lana Lang-Cushing;

Inde Navarrette interpreta Sarah Cushing;

Dylan Walsh interpreta Sam Lane; Adam Rayner interpreta Morgan Edge; Wolé Parks interpreta John Henry Irons; Alex Garfin interpreta Jordan Kent; Erik Valdez interpreta Kyle Cushing; Tayler Buck interpreta Natalie Irons e Sofia Hasmik interpreta Chrissy Beppo.

La trama di Superman & Lois

Tutto ciò che c’è da sapere sulla serie Superman & Lois

La serie Superman & Lois si concentra sulla storia d'amore della coppia e il loro ruolo di genitori di due figli adolescenti. I due tornano a Smallville dove incontrano persone che appartengono al loro passato, come Lana Lang. Todd Helbing, ideatore della serie, ha dichiarato:

"Abbiamo realizzato questa serie come se fosse un lungometraggio, dalla sceneggiatura alla fotografia, fino al design sofisticato delle ambientazioni. Siamo in concorrenza con le piattaforme streaming, per questo volevamo essere in grado di offrire al pubblico qualcosa di eccezionale qualità".

Dove vedere le cinque puntate in replica e in streaming

La serie tv Superman & Lois non è disponibile su Netflix, Prime Video o Disney +. Le cinque puntate andranno in onda ogni sabato, alle ore 21:20, su Italia1. Gli episodi saranno disponibili in streaming e in replica sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa: