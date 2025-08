Stop a Un posto al sole da lunedì 11 agosto, per quanto tempo non va in onda e quando tornerà dopo Ferragosto

Due settimane di stop per Un posto al sole. La storica soap di Rai 3 non avrà il suo special estivo e darà spazio alle repliche di “Finché la barca va” di Piero Chiambretti. Questa estate i fan di UPAS dovranno rinunciare all’appuntamento con l’album dei ricordi, ovvero lo speciale riassuntivo che ripercorreva i momenti più significativi della stagione. Il progetto, che sembrava inizialmente confermato, è infatti scomparso dai palinsesti Rai senza alcun annuncio ufficiale.

Quando tornerà in onda con la sua trentesima stagione

A partire da lunedì 11 agosto, lo spazio solitamente occupato dalla soap partenopea sarà quindi dedicato alle repliche di Finché la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti. Un cambio di programmazione che sancisce una vera e propria pausa per Un posto al sole, in vista del ritorno con la trentesima stagione, il cui debutto è fissato per lunedì 25 agosto, sempre alle 20:50 su Rai 3.

Il mistero dello speciale UPAS cancellato

Non è ancora chiaro se l'assenza dello speciale estivo sia frutto di una scelta definitiva oppure di un progetto mai realmente pianificato. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, né Fremantle – la casa di produzione della soap – né la Rai hanno rilasciato comunicazioni ufficiali. Negli ultimi anni, l'album dei ricordi di Un posto al sole aveva riscosso un discreto successo, pur con un budget contenuto. Nel 2023 era stata Rosa, nella portineria del palazzo, a introdurre le scene più significative della stagione. Nel 2024 il testimone era passato a Raffaele, in una versione più informale ma sempre fedele allo spirito della soap.

Una scelta strategica per evitare la sovraesposizione?

In un panorama televisivo dove molti programmi vanno in pausa per lunghi mesi, Un posto al sole si distingue per la sua costanza: va in onda praticamente tutto l’anno, senza interruzioni prolungate. La scelta di prendersi due settimane di pausa potrebbe quindi rivelarsi strategica, per evitare un’eccessiva esposizione e rientrare a fine agosto con nuove energie e storie da raccontare. I fan, nel frattempo, dovranno armarsi di un po’ di pazienza, Ferragosto passerà in fretta.