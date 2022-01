Skam Italia 5, finite le riprese della nuova stagione Le riprese della quinta stagione di Skam Italia sono ufficialmente finite. Ad annunciarlo il regista dei nuovi episodi, Tiziano Russo. Resta solo da capire chi sarà il protagonista della storia: Elia o Federica?

A cura di Elisabetta Murina

(da sinistra) Luca, Elia e Giovanni di Skam Italia 5

Le riprese di Skam Italia 5 sono ufficialmente finite. La nuova stagione della serie targata Netflix, che racconta le vicende di un gruppo di liceali romani, è ormai quasi pronta a tornare. I nuovi episodi sono stati girati ed è probabile che, vista la velocità con cui sono stati realizzati (poco più di due mesi dall'annuncio), arriveranno entro la fine del 2022. Nel cast ci saranno grandi ritorni, come Eva, Giovanni, Sana e Martino, assenze e new entry. Nell'attesa, quello che i fan si stanno chiedendo con insistenza è: chi sarà il protagonista della storia? Due i nomi più probabili: Elia e Federica.

"Abbiamo concluso le riprese di Skam Italia 5"

Con un post pubblicato su Instagram, il regista Tiziano Russo, che ha raccolto il testimone da Ludovico Bessagato, ha ufficialmente annunciato che le riprese della quinta stagione di Skam sono finite: "Abbiamo concluso le riprese di Skam Italia 5". Un copione, qualche schizzo e un ciak di fine, pochi oggetti simbolici per comunicare la fine di una nuova storia, ormai quasi pronta ad approdare sul piccolo schermo. "Grazie a chi mi ha dato tutto, alla mia troupe. A Ludovico Bessegato per il passaggio di testimone e la fiducia. Ora scappo in post". L'annuncio arriva a poco più di due mesi dalla notizia dell'inizio delle riprese, comunicata via social da Netflix lo scorso 24 novembre.

Chi sarà il protagonista di Skam Italia 5?

Dopo la storia di Sana, raccontata nella quarta stagione, tutti i fan della serie stanno cerando di capire chi sarà il protagonista di questo nuovo capitolo. Nessun annuncio è ancora stato fatto in via ufficiale, ma sono diverse le strade percorribili. Due nomi spiccano su tutti gli altri e sembrano essere i più quotati: Elia e Federica. In più, alcuni indizi sui social sembrano confermare questa teoria. Alcuni fan, infatti, hanno paparazzato i due amici sulle scale dell'Università Sapienza di Roma, davanti all'ingresso della facoltà di Giurisprudenza, intenti a girare una scena dei nuovi episodi, che avranno location inedite e si sposteranno in parte dall'ormai conosciuto liceo della capitale.

Tra i due personaggi, sembra che il più probabile sia Elia, dal momento che già alla fine della quarta stagione stava valutando l'idea di trasferirsi da Filippo, nella stanza lasciata libera da Eleonora, per allontanarsi da casa e dal padre.

Il cast della quinta stagione

Nel cast di Skam Italia 5, come annunciato da Netflix, ci saranno grandi ritorni, assenze e anche new entry. Ritroveremo tutti i protagonisti delle passate stagioni, da Eva e Giovanni (Ludovica Martino e Ludovico Tersigni), a Martino (Federico Cesari), Elia, Luca (Francesco Centorame e Nicholas Zerbini) e Sana (Beatrice Bruschi). Non ci sarà invece Eleonora, interpretata da Benedetta Gargari, protagonista di una delle stagioni insieme a Edoardo (Giancarlo Commare). Tra le new entry, invece, si vedranno Lea Gavino e Nicole Rossi, la prima sorella di Damiano nella fiction Un Professore e la seconda da Il Collegio 3.