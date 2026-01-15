Sandokan dopo la Rai sbarca in piattaforma: ecco dove vedere la serie con Can Yaman

Can Yaman arriva da settimane piuttosto complicate, dopo la notizia riguardante il suo fermo e successivo rilascio in Turchia. I fan e le fan di tutta Italia possono tirare un sospiro di sollievo non solo per il fatto che il beniamino turco sia totalmente estraneo ai fatti che gli sono stati attribuiti (qui per approfondire la vicenda di come i media turchi hanno spinto sull'acceleratore del ‘drama') ma anche perché sarà presto in piattaforma col suo Sandokan.

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1 con ascolti che hanno superato le aspettative, Sandokan approda su Disney+ il 17 gennaio 2026. La serie evento internazionale prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, entra così nel catalogo della piattaforma di streaming, aprendo le porte a un pubblico globale.

Il ritorno della Tigre della Malesia tra passato e presente

L'operazione rappresenta un caso interessante nel panorama televisivo italiano: una coproduzione che nasce per il servizio pubblico ma con ambizioni internazionali evidenti fin dalla scrittura. Sviluppata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, la serie, come è noto, rilegge i romanzi di Emilio Salgari con uno sguardo contemporaneo, pur mantenendo l'ambientazione nel Borneo del 1841.

Can Yaman nei panni del leggendario pirata ha dimostrato che il pubblico italiano è ancora capace di appassionarsi a storie di grande respiro, lontane dai salotti televisivi e dalle dinamiche reality che dominano il palinsesto. La serie ha registrato ascolti significativi su Rai 1, confermando che quando si investe in produzioni di qualità, il pubblico risponde.

Da Rai a Disney+: la strategia delle coproduzioni

L'approdo su Disney+ non è casuale. La serie, pensata fin dall'origine per un mercato internazionale, trova nella piattaforma lo sbocco naturale per raggiungere territori dove il nome Sandokan mantiene ancora un forte richiamo, dall'Europa all'Asia. Disney+ acquisisce così un titolo che ha già superato il test del pubblico generalista e che può contare su una fanbase consolidata.