Pesci Piccoli 2, il trailer che svela le nuove sfide dell’agenzia The Jackal: 8 episodi dal 13 giugno Il trailer di Pesci Piccoli 2 è online. The Jackal tornano con 8 nuovi episodi, sequenze animate e una produzione interamente realizzata in casa. Su Prime Video dal 13 giugno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finalmente online il trailer ufficiale di Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della serie comedy firmata dal collettivo The Jackal. Dopo il grande successo della presentazione in anteprima al Comicon di Napoli, dove il pubblico ha potuto vedere le prime immagini esclusive, Prime Video ha rilasciato il trailer che anticipa le vicende dell'agenzia pubblicitaria più amata del mondo della serialità.

Il trailer della seconda stagione: nuove ambizioni e vecchie ferite

Il trailer mostra la piccola agenzia alle prese con sfide sempre più ambiziose. Greta (Martina Tinnirello) spinge il team verso progetti su scala nazionale, sostenuta dal producer Fabio Balsamo. Non mancheranno le difficoltà, riprese dalla prima stagione: Aurora Leone dovrà superare un addio doloroso concentrandosi sulla carriera, mentre Fru e Ciro Priello sembrano impegnati in un percorso di accettazione personale. Nel trailer vediamo anche una misteriosa voce meccanica, l'impressione è che la serie indagherà anche l'arrivo dirompente dell'intelligenza artificiale nelle vite di tutti. Delizioso un passaggio nella quale sembra di ritrovarsi nella mente (o nei ricordi) di Fru, spaesato sul set del Fantabosco della Melevisione.

Il cast e la produzione

Pesci Piccoli 2 vede confermato il cast principale con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci. La serie in otto episodi è stata interamente ideata e prodotta dalla content factory The Jackal in collaborazione con Mad Entertainment e Prime Video. Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan hanno ideato la serie e firmato la sceneggiatura insieme ad Alessandro Bosi e Mary Brugiati. La regia è affidata a Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana. Un lavoro corale che riflette la filosofia creativa del gruppo.

Quando e dove vedere Pesci Piccoli 2

La seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 13 giugno 2025, con tutti gli otto episodi rilasciati contemporaneamente.