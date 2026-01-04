Perché Vecna è dimagrito in Stranger Things 5, la risposta dell’attore Jamie Campbell Bower è geniale

Vecna è apparso più magro nella quinta stagione di Stranger Things e i fan hanno notato il cambiamento dovuto all’evoluzione del personaggio e alla trama. L’attore Jamie Campbell Bower ha però scherzato rispondendo che la trasformazione è frutto di un allenamento di “zumba”.

Jamie Campbell Bower, attore che veste i panni di Vecna in Stranger Things, è apparso più magro nella quinta stagione della serie televisiva di successo il cui cerchio si è chiuso lo scorso 1 gennaio 2026, data in cui è uscito l'ultimo episodio su Netflix. Il cambiamento è stato chiaro all'occhio dei fan che hanno commentato sui social la trasformazione, attribuita a diverse motivazioni. Nella discussione è intervenuto anche l'attore che, tra risposte social e interviste, ha scherzato riguardo la questione sostenendo che Vecna sia dimagrito nel corso delle stagioni a causa di un allenamento di "zumba", un tipo di fitness musicale che utilizza ritmi e movimenti della musica afro caraibica. Una risposta ironica che è ha fatto sorridere tutti gli spettatori.

La verità è che la sua simbiosi con il Mind Flayer lo ha reso sempre più simile a una radice, o a un'aracnide, più che a un umanoide. Nel corso delle stagioni, il trucco di Vecna è stato modificato per farlo apparire più sottile e filiforme, con rami che spuntano dalle spalle. Il ‘cambio' look è servito quindi a sottolineare la sua discesa nella follia e la sua natura più mostruosa, che contrasta con il suo aspetto umano precedente. La ‘trasformazione' è stata una scelta dei creatori della serie, così come dichiarato da uno dei due, Matt Duffer, in un'intervista. A Variety ha spiegato: "È stata una sfida perché volevamo che il suo nuovo design riflettesse anche il fatto che era stato ferito. Abbiamo dovuto usare il computer per modificare il suo corpo. Si notano dei buchi sull'addome, e trovare l'equilibrio ha richiesto molto tempo". Il corpo più snello di Vecna è frutto di grafiche, quindi, ma il viso del personaggio "non è stato toccato", ha chiarito Duffer. Sotto quella maschera di trucco si nasconde infatti l'attore Jamie Campbell Bower.