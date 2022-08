Non ho mai 4 potrebbe avere un finale romantico per Devi e Ben Sul finale della terza stagione, Devi sembra avvicinarsi a Ben, rivale di Paxton in amore. Cosa succederà tra loro? A lanciare un piccolo spoiler è Jaren Lewison in un’intervista rilasciata a ET Online.

A cura di Giulia Turco

Come andrà a finire tra Devi e Ben nella stagione 4

L’attore interprete di Ben muore dalla voglia di rivelare gli sviluppi della quarta stagione della serie che è, naturalmente, blindatissima. “So già cosa succede perché abbiamo già girato la quarta stagione e mi sta uccidendo non dirlo”, ammette Jaren Lewison nel corso dell’intervista. "Ci toccherà aspettare, ma indipendentemente dal risultato, ci saranno una serie di conversazioni difficili, ci saranno altri e bassi, sarà una corsa sfrenata”, racconta l’attore. Il riferimento è alla battaglia amorosa tra Ben e il suo rivale Paxton per aggiudicarsi il cuore della protagonista. Le fanbase si sono letteralmente divise. Lewison ammette di aver percepito sui social un sentimento particolarmente vicino a Ben e di aver spezzato parecchio cuori del team Paxton.

L’evoluzione del personaggio di Ben

La quarta stagione, che come hanno già annunciato le autrici sarà l’ultima, placherà la curiosità di molti fan che fino alla terza stagione sono rimasti piuttosto delusi da come il personaggio di Ben sia lasciato in un angolo. Jaren Lewison assicura che nella nuova stagione ci sarà spazio per una vera e propria evoluzione. “In questa stagione vedrete molto più di Ben e della sua vulnerabilità. Man mano che cresce e matura capirete meglio chi è diventato”, assicura. L’obiettivo degli autori è stato proprio quello di “smantellare quella mascolinità tossica che a volte vediamo nella via reale e in tv, quella degli uomini che scelgono di comportarsi in modo duro e di non mostrare i loro sentimenti”.