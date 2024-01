Netflix, nuove uscite di gennaio 2024: le serie TV e i film da vedere, il catalogo aggiornato Nel mese di gennaio 2024, Netflix arricchisce il suo catalogo con tante novità: l’elenco delle nuove serie tv, dei nuovi film e produzioni originali da non perdere. Da segnalare la sesta stagione di SKAM Italia, le miniserie Griselda e The Brother Sun. Tra i film da non perdere c’è Dopo Oliver. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mese di gennaio 2024, Netflix comincia il nuovo anno con tante novità: nuove serie tv, nuove produzioni originali e film imperdibili. Tra queste menzioniamo la sesta stagione di SKAM Italia, al centro di cui ci sarà il personaggio di Asia interpretato da Nicole Rossi. L'anno si apre poi con una miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben, Un inganno di troppo. Tra i film in uscita originali c'è Bitconned, un thriller ambientato nel mondo della finanza alternativa. Torna il mondo dei narcos con la storia di Griselda Blanco nella miniserie Griselda dal 25 gennaio 2024. Torna su Netflix anche Michelle Yeoh con la miniserie The Brothers Sun, dal 4 gennaio.

Le serie tv in arrivo su Netflix

Un inganno di troppo, miniserie (1 gennaio 2024): tratta da un romanzo di Harlan Coben, la storia di Maya Stern, un ex capitano dell'esercito che cerca la verità sul brutale assassinio che ha coinvolto suo marito.

The Good Doctor, stagione 6 (1 gennaio 2024): la sesta stagione dell'acclamata serie tv ABC che segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del savant. Con Freddie Highmore.

Orange Days, stagione 1 (1 gennaio 2024): una serie giapponese del 2004. Un gruppo di ragazzi affronta l'ultimo anno di università, tra questi una violinista di grande talento che ha perso l'udito e può comunicare solo con il linguaggio dei segni.

Bleach, stagione 10 (1 gennaio 2024): la decima stagione dell'anime scritto e disegnato da Tite Kubo. Comprende gli episodi che vanno dal 190 al 205. La regia delle puntate è a cura di Noriyuki Abe e sono prodotte da TV Tokyo, Dentsu e Pierrot.

The Brothers Sun, miniserie (4 gennaio 2024): Michelle Yeoh in una miniserie ideata da Brad Falchuk, braccio destro di Ryan Murphy. Dopo l'uccisione del capo della triade taiwanese, il figlio maggiore, leggendario killer, Chaileg arriva a Los Angeles per proteggere sua madre e il fratello, rimasto sempre all'oscuro della reale attività di famiglia.

Dungeon Food, stagione 1 (4 gennaio 2024): delizioso manga che segue le avventure di un gruppo di esploratori che si inoltra in un regno sotterraneo per salvare un'amica, cucinando a più non posso.

La creatura di Gyeongseong, seconda parte (5 gennaio 2024): la seconda parte della serie coreana che racconta il secondo conflitto mondiale ucronicamente, con mostri generati dagli scienziati degli alleati dell'Asse.

Ragazzo divora Universo, miniserie (11 gennaio 2024): adattamento del romanzo di Trent Dalton, pubblicato in Italia da HarperCollins. La trama si svolge a Brisbane, Australia, nel 1985, e segue le vicende di un giovane protagonista alle prese con una realtà familiare difficile.

Detective Forst, stagione 1 (11 gennaio 2024): dopo essere stato licenziato a causa di metodi investigativi poco ortodossi, un detective unisce le forze con una giornalista per risolvere alcuni casi al di fuori della legge.

Champion, stagione 1 (11 gennaio 2024): il rapper Bosco è pronto a fare il suo ritorno dopo essere uscito di prigione, finché la sua sorella Vita non conquista i riflettori mettendo alla prova il loro legame familiare.

Killer Soup, stagione 1 (11 gennaio 2024): una commedia cupa dai toni irriverenti. Killer Soup racconta la storia di Swathi, che sogna di aprire un ristorante ma una serie di omicidi le si frappongono guastandole i piani, così trova una scelta assurda: sostituire suo marito con il suo amante.

Sonic Prime, stagione 3 (11 gennaio 2024): la terza stagione della nuova serie animata incentrata sulle avventure del riccio più amato del mondo dei videogiochi.

Ponto Final, stagione 1 (17 gennaio 2024): sitcom brasiliana con pubblico dal vivo. Ivan affronta la fine del suo matrimonio con umorismo e positività mentre affronta la vita guidando il suo pulmino.

SKAM Italia, stagione 6 (18 gennaio 2024): la nuova stagione inedita dell'apprezzato adattamento italiano della serie norvegese. Questa volta seguiamo le vicende di Asia (Nicole Rossi) con i suoi turbamenti e le sue fragilità. Nel cast: Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). E gli storici: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (Filippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Kubra, stagione 1 (18 gennaio 2024): serie turca in stile Mr. Robot. Quando un sempliciotto riceve degli strani messaggi che sembrano predire il futuro, inizia ad avere seguaci e nemici altrettanto potenti.

Eredità Sepolta, stagione 1 (19 gennaio 2024): una serie mistery che arriva dalla Corea del Sud. Dopo la morte di uno zio sconosciuto, una donna eredita un cimitero e si ritrova al centro di una serie di oscure vicende.

Griselda, miniserie (25 gennaio 2024): dagli ideatori di Narcos arriva Griselda. La storia vera di Griselda Blanco, regina del narcotraffico nella Miami degli anni '80-'90. Con Sofia Vergara.

Baby Bandito, stagione 1 (31 gennaio 2024): ispirato alla rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014, Baby Bandito sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 gennaio. Kevin si innamora di Genesis, ricchissima e di alto lignaggio. Deciso a conquistarla, si inventa un colpo geniale rubando milioni di dollari a pericolosi criminali.

I film di Netflix, le novità in arrivo a gennaio 2024

Bitconned (1 gennaio): il primo Netflix Original dell'anno arriva proprio nel primo giorno di gennaio. Nel 2017 il mondo dell'economia era in fermento per il boom dei bitcoin e per i truffatori non esisteva nulla di meglio delle criptovalute. Così, l'ambizioso Ray Trapani coglie l'occasione al volo.

La società della neve (4 gennaio): i sopravvissuti a un disastro aereo nel cuore delle Ande uniscono le forze per salvarsi e fare ritorno a casa. Ambientato nel 1972, produzione spagnola.

Dopo Oliver (5 gennaio): commedia dolceamara con Luke Evans, Ruth Negga e Daniel Levy. Marc viveva nell'ombra del marito scrittore Oliver ed era felice. Quando però Oliver muore inaspettatamente, il mondo di Marc crolla spingendolo alla ricerca di nuove verità sul passato in un viaggio a Parigi insieme ai suoi due migliori amici.

Lift (12 gennaio): una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

The Kitchen (19 gennaio): in una Londra distopica, il divario tra i ricchi e i poveri è arrivato al limite. Dai registi britannici Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya, con Kane Robinson e per la prima volta sullo schermo Jedaiah Bannerman.

60 minuti (19 gennaio): un lottatore di arti marziali miste abbandona un incontro importante e attraversa tutta Berlino per partecipare alla festa di compleanno della figlia e conservarne l'affidamento. Con Emilio Sakraya, Marie Mouroum, Dennis Mojen.

La lista è suscettibile di variazioni indipendenti dalla nostra volontà.