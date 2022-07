Netflix in sostegno ai registi e sceneggiatori ucraini, fornirà formazione cinematografica Il colosso dello streaming collabora con un progetto pensato dall’Accademia del cinema ucraino per fornire sostegno alla produzione di contenuti ucraini. Una formazione in regia e post produzione a cura di Neflix di Netflix e sussidi economici per i team creativi.

A cura di Giulia Turco

Anche Netflix fornirà supporto agli sceneggiatori ucraini sfollati dalla guerra con un’iniziativa messa in campo da L’Accademia del cinema ucraino e House of Europe. Mentre il paese entra nel sesto mese di conflitto, si pensa ad una ripartenza su tutti i fronti compreso quello della cultura e dell’intrattenimento. I registi ucraini infatti “colpiti dalla guerra pur con preoccupazioni di carattere vitale, continuano ad essere registi, pieni di idee e competenze professionali delle quali il mondo dovrebbe accorgersi ora più che mai”, ha fatto sapere Christian Diemer che dirige il programma di House of Europe.

Previste sovvenzioni per i team creativi ucraini

L’iniziativa arriva pochi mesi dopo il lancio dell’Ukranian Content Club, supervisionata da FILM.UA con la quale colossi dell’industria televisiva come BBC e Netflix hanno preso l’impegno a pre acquistare o a co produrre contenuti ucraini. Il programma dell’Accademia cinematografica ucraina fornirà 48 sovvenzioni per lo sviluppo di una sceneggiatura per una cifra pari a 15 mila dollari per ciascun team creativo che dovrà essere composto da uno sceneggiatore e un produttore. Le candidature verranno poi esaminate da un team di registi e produttori ucraini, tra i quali la produttrice Natalia Strybuk, il produttore creativo Olesya Lukyanenko e Serhiy Zlenko, rappresentante nazionale dell'Ucraina presso Eurimages.

Stipendi garantiti ai creators ucraini

Nel frattempo un’altra iniziativa lanciata da House of Europe garantirà 100 stipendi pari a 1000 dollari a tutti i creators che ne faranno richiesta, oltre ad una formazione fornita in collaborazione con Netflix su regia e post produzione. "L’industria cinematografica ucraina sta attraversando tempi difficili, dunque è estremamente importante che continui a funzionare e a svilupparsi”, ha fatto sapere Anna Macuck, direttrice esecutiva dell’Accademia cinematografica. “Riteniamo che il sostegno alla produzione cinematografica e seriale in ucraina, sotto forma di sovvenzioni per lo sviluppo di progetti e sessioni con esperti internazionali aiuterà l’industria ad andare avanti”.