Nel cast di Beautiful arriva la prima coppia gay, una svolta storica per la soap americana

Novità nelle trame di Beautiful delle prossime settimane, nella soap opera più longeva della tv americana, arriva la prima coppia maschile gay. Oltre oceano l'episodio in cui si assisterà a questa entrata a dir poco inaspettata è previsto per martedì 16 settembre. Alla Forresters Creations farà il suo ingresso l'attore 22enne Harrison Cone che, infatti, avrà una relazione con Remy Pryce, ovvero il nipote di Eric.

L'arrivo della prima coppia gay in Beautiful

In Italia, in realtà, non si conosce ancora il personaggio di Remy Pryce, dal momento che siamo ancora indietro rispetto alle puntate mandate in onda in America. Intanto, segreto è anche per il nome del personaggio che interpreterà il giovane Harrison Cone, il motivo, però, appare piuttosto chiaro, dal momento che è legato a doppio filo ad uno dei protagonisti della soap.

Girano, infatti, alcune ipotesi in merito e sembrerebbe che il nuovo personaggio sia stato scelto per interpretare Jack Marone, il figlio di Nick e Brooke Logan, ma che è stata Taylor a dare alla luce per uno scambio di ovuli. Negli episodi americani, in realtà, il nome di Jack è già saltato fuori, senza però che al pubblico fosse mostrata alcuna immagine del ragazzo, di cui si sa solo che il suo più grande sogno è quello di diventare un designer e, per poterlo realizzare, studia alla Forrester International di Parigi.

Oltreoceano, quindi, devono solo aspettare martedì 16 settembre per assistere all'incontro tra Jack e Remy. Si tratta della prima vera relazione gay all'interno della soap, sebbene non è la prima volta che si affrontano negli episodi tematiche legate alla comunità LGBTQ+. Non si era mai parlato di storie omosessuali prima d'ora, però alcuni personaggi avevano dato adito ad alcuni racconti, come quello di Maya Ayant, interpretato da Karla Mosley, il primo personaggio transgender.