Morta l’attrice Sonya Eddy, era Epiphany Johnson nella serie General Hospital Ad annunciare la morte di Eddy è stata l’amica e collega Octavia Spencer, che lo ha annunciato attraverso i suoi canali social: “Il mondo ha perso un angelo”. Eddy aveva 55 anni.

A cura di Andrea Parrella

Lutto nel mondo della Tv, è morta all'età di 55 anni Sonya Eddy, meglio conosciuta per il suo lungo periodo come capo infermiera Epiphany Johnson in General Hospital, serie Tv della ABC, oltre alla quale ha annoverato dozzine di altri titoli. Ad annunciare la morte di Eddy è stata l'amica e collega Octavia Spencer, che lo ha annunciato attraverso i suoi canali social. Su Instagram Spencer ha annunciato che la Johnson è morta lunedì, ma non ha rivelato dettagli sulle cause della morte: “La mia amica Sonya Eddy è morta la scorsa notte. Il mondo ha perso un altro angelo creativo". Quindi Spencer ha proseguito così: "Mancherà alle sue legioni di fan di General Hospital. I miei pensieri e le mie preghiere vanno ai suoi cari, amici e fan! ", Spencer ha accompagnato questo suo messaggio a una foto della collega scomparsa.

La carriera di Sonya Eddy

Eddy ha fatto il suo debutto come attrice nella commedia di Ruby Dee Zora Is My Name nel 1990. Altri crediti teatrali includevano The Comedy of Errors, il ruolo della strega in Into the Woods di Stephen Sondheim e Bloody Mary in South Pacific. Originaria della California, precisamente a Concord, si è trasferita a Los Angeles ed è apparsa in diverse sitcom come Married… with Children, The Drew Carey Show, Murphy Brown, Seinfeld e Home Improvement.

Il ruolo in General Hospital e nel suo spin off

Dal 2004 al 2005 ha avuto un ruolo ricorrente in Joan of Arcadia. Nel 2006, l'attrice ha quindi iniziato a interpretare Epiphany Johnson in General Hospital su base ricorrente, uno dei ruoli che gli ha dato maggiore popolarità in America e non solo. Dal 2007 al 2008, è stata un volto regolare del cast dello spin-off General Hospital: Night Shift, mentre a partire dal 2016 fino al 2019 l'attrice ha interpretato il ruolo di Tammy nella serie comica truTV, Quelli che non possono.