Mare Fuori e la polemica di Giacomo Giorgio con gli sceneggiatori: “Non volevamo che Ciro fosse un eroe”

Il post polemico di Giacomo Giorgio contro gli sceneggiatori di Mare Fuori è tornato d'attualità dopo la risposta dell'ideatore e sceneggiatore della serie, Maurizio Careddu. L'attore, alcune settimane fa, aveva pubblicamente polemizzato con le scelte di scrittura sul suo personaggio, Ciro Ricci, che dopo essere morto nella prima stagione ha continuato ad essere presente in quelle successive con dei flashback legati alla vita del personaggio di Rosa, sua sorella.

Le parole di Giacomo Giorgio erano state chiare, con l'attore che nel ringraziare i fan aveva lasciato intendere che dal suo punto di vista il cammino del personaggio fosse finito con la prima stagione, quasi costretto a proseguire il suo percorso. Questa la storia condivisa pochi giorno dopo l'uscita della quinta stagione di Mare Fuori su RaiPlay:

Ciao a tutti.Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato e perché la scena è scritta male.Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa. In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare. Quest’anno è stata l’ultima volte che ho incontrato questo personaggio che ho tanto amato, l’ultimo saluto a tuti voi.Vi ringrazio infinitamente per l’amore e l’affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Con tutta l’umiltà e la riconoscenza ci vediamo in altre mille storie che ci aspettano, cercando con l’impegno di meritare sempre la vostra attenzione. G