Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata dell’1 marzo: Gemma e Cardiotrap sempre più lontani Le anticipazioni della terza puntata di Mare Fuori 3, in onda su Rai2 l’1 marzo. Gemma e Cardiotrap sono sempre più distanti, secondo il comandante Mimmo potrebbe confessare l’omicidio di Gaetano.

Mercoledì 1 marzo 2023 andranno in onda due episodi di Mare Fuori 3 su Rai2. La fiction, composta in totale da sei puntate per dodici episodi complessivi, è stata già interamente distribuita in streaming su RaiPlay, ma viene comunque trasmessa sulla televisione lineare con un appuntamento settimanale. Nel quinto e sesto episodio, vedremo come il rapporto tra Gemma e Cardiotrap diventi sempre più difficile, intanto Naditza e Filippo, ancora evasi, incontrano Carmine.

Le anticipazioni della terza puntata di mercoledì 1 marzo 2023

Gli episodi che compongono la terza puntata sono "L'amore non esiste" e "L'età dell'innocenza". Nel primo dei due, Latifah, continua a soffrire la distanza da Kubra che, intanto, non ha alcuna intenzione di ricucire il rapporto con la madre. Nel frattempo gli amori nati nell'IPM sono messi a dura prova, come quello tra Gemma e Cardiotrap che devono fare i conti con quello che è successo con Fabio, ma soprattutto con un possibile allontanamento, ormai definitivo. Invece, chi prova a rinsaldare il proprio amore, sono Filippo e Naditza, ancora intenti nella loro fuga lontana dalle sbarre e durante un giorno di permesso di Carmine, i tre amici di riuniscono.

Mimmo vuole confessare l'assassinio di Gaetano

Nel secondo episodio, invece, il comandante ha capito che Mimmo è tormentato e crede che prima o poi sia sul punto di confessare l'omicidio di Gaetano, quindi chiede a Carmine di aiutarlo e fargli capire che rivelare quanto è accaduto potrebbe essere per lui una liberazione. Filippo e Nad sono preoccupati perché più giorni passano più spendono soldi con i quali continuare la loro latitanza, in un momento di sconforto, però, trovano una bella sorpresa nei loro zaini: un regalo del loro amico Carmine. Nell'IPM Kubra, aiutata anche da Pino, ha deciso di scrivere una lettera alla madre.