L'universo di Predator si estende in un film animato: arriva Killer of Killers su Disney+ I cacciatori dello spazio tornano con una nuova storia antologica animata che esplora tre culture guerriere diverse mentre affrontano la letale minaccia aliena. Il film è diretto da Dan Trachtenberg, già regista di "Prey".

20th Century Studios ha annunciato che Predator: Killer of Killers, un film animato originale d'azione e avventura ambientato nell'universo di Predator, debutterà il 6 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia. Sono già disponibili il teaser trailer e il poster ufficiale. Il film d'animazione è diretto da Dan Trachtenberg, lo stesso regista dell'ultimo film del franchise, Prey.

La trama di Predator: Killer of Killers

La trama del film segue la storia di tre guerrieri in tre momenti della storia molto differenti. Abbiamo una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Questi tre guerrieri di primissimo livello si troveranno a essere prede per un avversario fuori dal comune, appunto, il killer dei killer.

Predator: Killer of Killers rappresenta la prima incursione del franchise nel mondo dell'animazione, permettendo di esplorare diverse epoche storiche e contesti culturali attraverso il tema comune della caccia tra l'alieno e tre diverse tipologie di guerrieri umani.

La storia di Predator

La leggendaria saga dei Predator prese vita sul grande schermo nell'estate dell'87, quando McTiernan ci regalò quell'avventura nella giungla con l'indimenticabile Arnold Schwarzenegger nei panni del Maggiore Dutch Schaefer. Chi può dimenticare quella squadra militare intrappolata in una partita di caccia mortale contro un nemico invisibile venuto dalle stelle?

Carl Weathers e Arnold Schwarzenegger nel primo Predator (1987)

Negli anni successivi, i fan hanno potuto gustare nuove avventure: il sequel ambientato strade calde di Los Angeles con Danny Glover nel '90, all'esotica riserva di caccia aliena dove Adrien Brody e compagni si ritrovarono nel 2010, Predators diretto da Nimród Antal, fino al controverso capitolo del 2018 diretto da Shane Black con Boyd Holbrook e Olivia Munn, The Predator. E come non menzionare quei due scontri epocali con l'altro terrificante alieno della Fox – quei film che divisero i fan ma che comunque adorammo odiare? Parliamo ovviamente dei due film di Alien v Predator, in uno dei quali c'è persino il nostro Raoul Bova.

Amber Midthunder protagonista dell'ultimo Prey (2022).

L'ultima perla della collana, prima di questa novità animata, ci ha portato indietro nel tempo fino agli albori del ‘700, dove Trachtenberg ha saputo reinventare la formula con una giovane cacciatrice Comanche. Con Prey, infatti, il franchise ha avuto una vera e propria ventata d'aria fresca che ha fatto innamorare di nuovo anche i critici più severi. Prey, infatti, è il film che meritava da anni il vero fan della saga. Tutti i film sono disponibili in abbonamento su Disney+.