L’ultima puntata di Blanca cambia giorno: anticipazioni del finale di stagione e quando va in onda Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca, in onda martedì 21 dicembre alle ore 21:25 su Rai1. Nella fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, Blanca è in gravissimo pericolo. Nanni è pronto a far scattare la sua trappola.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Blanca ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fiction Blanca è giunta al finale di stagione. Per la sesta e ultima puntata della serie tv con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon è previsto un cambio di programmazione. L'episodio conclusivo, infatti, non andrà in onda lunedì 27 dicembre, ma martedì 21 dicembre. La serie tv è piaciuta molto e ha ottenuto un grande successo negli ascolti. Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata. Attenzione spoiler della trama del finale di stagione, in onda martedì 21 dicembre alle ore 21:25.

Le anticipazioni dell'ultima puntata: Blanca nella trappola di Nanni

Blanca in gravissimo pericolo

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca, in onda martedì 21 dicembre su Rai1. L'episodio intitolato "Tornando a casa", segna il finale della prima stagione della serie televisiva. La donna è impegnata in un nuovo caso. Si occupa, infatti, di indagini che coinvolgono Carmine Russo. Blanca lo conosce bene, il padre di Sebastiano, infatti, è la persona che lei ha accusato di avere ucciso sua sorella. Intanto, la salute di Blanca non fa che peggiorare. Ma i problemi non finiscono qui. Sta per cadere in una pericolosissima trappola. Quella che Nanni ha meticolosamente preparato da tempo.

Perché Blanca cambia giorno e anticipa il finale di stagione

Rai1 ha deciso di non fare attendere gli spettatori per sette giorni, prima di potere assistere al gran finale della loro serie tv preferita. Chi ama il personaggio di Blanca, quello più ombroso di Nanni e l'affascinante ispettore Liguori, potrà godere di un doppio appuntamento. Le ultime due puntate andranno in onda lunedì 20 e martedì 21 dicembre. Nel posto vacante della fiction lasciato lunedì 27 dicembre, Rai1 proporrà Non ti pago, commedia con Sergio Castellitto ispirata al capolavoro di Eduardo De Filippo. Insomma, gli spettatori potranno assistere al finale di stagione di Blanca e poi immergersi nella programmazione natalizia targata Rai.