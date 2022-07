Le nuove serie tv Sky: Petra 2, Dostoevskij e la dramedy sugli 883 Ai palinsesti Sky le notizie più importanti per l’universo della serialità arrivano proprio dalla produzioni italiane.

Ai palinsesti Sky le notizie più importanti per l'universo della serialità arrivano proprio dalla produzioni italiane. Dal dramedy degli 883 diretta da Sydney Sibilia alla prima serie tv dei Fratelli D'Innocenzo, Dostoevskij con Filippo Timi. Possiamo dirlo senza troppi giri di parole che nel caotico universo delle piattaforme, le serie Sky Original sono riuscite sempre a mantenere standard molto alti. Difficile trovare percorsi annacquati, storie fuori fuoco. Sky Studios è riuscita negli ultimi due anni a intensificare sforzi e produzione, puntando sempre in alto.

Le novità di Sky per il 2022/2023

Nei prossimi mesi torna la Petra di Paola Cortellesi, tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett (edita in Italia da Rizzoli): quattro nuove storie diretta da Maria Sole Tognazzi con Andrea Pennacchi nel cast. Nell'autunno 2022 c'è "Il grande gioco", una serie tv nuova sul mondo del calciomercato con Francesco Montanari, che torna protagonista di una serie Sky a 14 anni da Romanzo Criminale. Torna anche Romulus con la seconda stagione della serie tv di Matteo Rovere. Confermate per una seconda stagione anche Christian e A Casa Tutti Bene – La serie. Nel 2023: Call My Agent – Italia, l'atteso adattamento della popolare Dix Pour Cent e poi Django, la serie tv ispirata al film di Corbucci. Ritorna anche Il Re, la serie tv con Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno: la serie tv sugli 883

C'è grandissima curiosità per la serie tv dramedy sulla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883. Dirige Sydney Sibilia, il più pop tra i registi italiani. Il nome della serie? Hanno ucciso l'Uomo Ragno, ovviamente. Filippo Timi sarà invece il protagonista di Dostoevskij, la prima serie tv dei Fratelli D'Innocenzo. Debutto alla regia di una serie tv anche per Valeria Golino: L'arte della gioia sul romanzo postumo di Goliarda Sapienza, ambientato nella Sicilia rurale dei primi del 1900. In fase di pre-produzione anche l'atteso M. Il figlio del secolo, tratto dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati che racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini e La città dei vivi, dal bestseller di Nicola Lagioia.