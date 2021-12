L’attore Kevin McHale critica la fiction Un professore: “Ma cos’era quel bacio gay censurato?” Kevin McHale, l’attore noto per il ruolo di Artie Abrams in Glee, ha commentato la fiction Un Professore, criticando il fatto che non sia stata ripresa la scena di sesso tra Simone e Manuel che, invece, compare nella serie originale francese.

A cura di Ilaria Costabile

Si è da poco conclusa la fiction di Rai1, Un professore, con protagonista Alessandro Gassmann e giovani attori emergenti come Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La serie si ispira ad un prodotto che in Francia ha avuto molto successo, ovvero "Merlì", in cui tra i due giovani interpreti si consuma anche una scena di sesso, cosa che nella versione italiana non è stata riprodotta. A commentare in maniera piuttosto contrariata la mancanza di questa scena è l'attore americano Kevin McHale, conosciuto per avere interpretato il ruolo di Artie Abrams, il regista in sedia a rotelle di Glee, che nel 2018 ha dichiarato apertamente la propria omosessualità.

Il commento di Kevin McHale

Essendo stato tra i protagonisti di una delle serie televisive più amate al mondo, in cui tante tematiche sono state affrontate, compresa quella dell'omosessualità e le difficoltà che vivono i ragazzi nella scoperta di loro stessi, il commento di Kevin McHale risulta piuttosto calzante, anche perché è lui stesso ad aver vissuto sulla propria pelle quella confusione data dallo scoprire di essere attratti da una persona del proprio sesso. La scelta di non riprendere la scena di sesso tra Simone e Manuel è stata fortemente criticata e associata alla censura: "Ho visto solo dieci episodi di Un Professore, ma cos'è quel bacio gay censurato/accennato? Un braccio che copre i volti e poi dei vestiti rimessi a caso? Eh? Aiutatemi a capire"

Sandro Petraglia spiega perché è stata omessa la scena

A Fanpage.it Sandro Petraglia, sceneggiatore della serie, ha spiegato i motivi per cui si è deciso di non introdurre la scena di sesso tra Simone e Manuel, sottolineando come l'obiettivo della serie fosse quello di raccontare altro: