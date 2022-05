La storia di Letizia Battaglia vince agli ascolti, ma il pubblico della Tv è sempre più in calo Gli ascolti del 22 maggio vedono Rai1 vincere la serata con un po’ di rimpianto, visti i numeri poco esaltanti di un prodotto come quello dedicato a Letizia Battaglia. Ma sono numeri che ci dicono ancora una volta quanto pubblico stia perdendo il piccolo schermo in queste settimane.

A cura di Andrea Parrella

Il ricordo di Letizia Battaglia su Rai1 con "Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa" è stato il programma più visto della serata di domenica 22 maggio. Rai1 è il canale con il pubblico maggiore, 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Numeri che bastano a vincere la serata, ma che non sembrano degni di una serata dedicata ad un grande personaggio della cultura e legata indirettamente a un anniversario importante, quello della strage di Capaci, con il trentennale che cade proprio oggi, lunedì 23 maggio. La prima puntata della serie con Isabella Ragonese (stasera, 23 maggio, la seconda e ultima in onda su Rai1), anche in considerazione della morte di Letizia Battaglia, avrebbe potuto ricevere maggiore sostegno e spinta nei programmi della rete, al netto dell'affollamento di eventi del 22 maggio e dell'effetto combinato della bella stagione e della domenica.

Gli ascolti di Che Tempo Che Fa

A seguire troviamo Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.49 alle 22.21 su Rai3, con super ospite Richard Gere, che ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6% e il consueto segmento dedicato alla guerra, in onda dalle 22.24 alle 23.50, interessa a 1.233.000 spettatori con l’8.5% di share.

Gli ascolti paragonati allo scorso anno, quanto pubblico ha perso la Tv

Numeri tiepidi anche per Avanti un Altro! Pure di Sera, tornato in onda su Canale 5 in prima serata, in onda dalle 21.25 alle 23.48, che ha raccolto davanti al video 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. I programmi di Fazio e Bonolis fanno emergere due dati interessanti, perché erano entrambi in onda nel 2021, domenica 23 maggio. È interessante osservare, tramite un raffronto numerico certamente approssimativo, ma a suo modo emblematico, che entrambi i programmi avessero due dati di share molto simili a quelli registrati il 22 maggio 2022 ma la media di pubblico rispetto all'anno scorso, per entrambi, è di circa 500mila telespettatori in meno. Gli stessi numeri di Rai1 fanno riflettere: se la fiction su Letizia Battaglia con i quasi 3 milioni raggiunti sfiora il 18% di share, lo scorso anno la stessa media di telespettatori consentiva alla replica di Per Amore del Mio Popolo di superare a stento il 14 % di share. Difficile individuare delle cause precise in questa emorragia che non facciano riferimento all'effetto post pandemico sulla Tv, che proprio nei due anni di pieno Covid ha beneficiato di una crescita non prevista per ovvie ragioni, mentre oggi pare essere tornata a percorrere quella tendenza in negativo che l'aveva caratterizzata negli anni precedenti al 2020.

Leggi anche La Coppa Italia conquista il pubblico e trionfa agli ascolti tv

Gli ascolti delle altre reti

Poi ci sono le "altre reti", non meno rilevanti ma più indietro nella classifica virtuale degli ascolti. Su Rai2 la partita di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di 608.000 spettatori (3.4% di share). Su Italia 1 il film Batman Begins ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 524.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.9% con 664.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Mare forza Quattro è la scelta di 351.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Armageddon – Giudizio Finale segna l’1.9% con 280.000 spettatori. Sul 20 Sopravvissuti si porta all’1.8% con 316.000 spettatori e su Cine34 La Casa Stregata interessa a 309.000 spettatori (1.7%).