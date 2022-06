Obi-Wan Kenobi 2 si farà? La risposta di produttrice e regista sulla seconda stagione Ci sarà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, la miniserie targata Disney+ e incentrata sul personaggio di Obi- Wan Kenobi? A lasciare aperta questa possibilità la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che ha spiegato: “Se c’è un grande coinvolgimento delle persone, allora vedremo”.

A cura di Elisabetta Murina

Con il sesto episodio, uscito il 22 giugno su Disney+, la stagione di Obi Wan-Kenobi è giunta al termine. La miniserie con protagonista Ewan McGregor, ambientata dieci anni dopo le vicende di Star Wars Episodio III: la vendetta dei Sith , è arrivata al gran fiale. Dopo un racconto sorprendente, che ha esplorato il momento in cui Obi- Wan Kenobi ha visto passare al lato oscuro Jedi Anakin Skywalker, trasformatosi in Darth Vader, la domanda dei fan è una sola: ci sarà una seconda stagione? Ad aprire la strada a questa possibilità ci ha pensato il presidente di Lucas film, Kathleen Kennedy.

La possibilità di una seconda stagione di Obi- Wan Kenobi

In un'intervista rilasciata a ET, la regista Deborah Chow ha spiegato di aver inizialmente pensato la serie come un progetto da sviluppare in una sola stagione: "L'abbiamo davvero concepita come una serie limitata. È davvero una grande storia con un inizio, una parte centrale e un finale. Quindi non stavamo pensando di andare oltre". Tuttavia, ha aggiunto che "se dovesse andare avanti", sarebbe solamente "per una buona ragione".

Il presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha in parte confermato le parole di Chow: "Francamente abbiamo deciso di farlo come una serie limitata", ma ha lasciata aperta la possibilità a una continuazione della storia, soprattutto se i fan hanno apprezzato i primi episodi: "Penso che se c'è un grande coinvolgimento e le persone vogliono davvero più Obi-Wan, terremo sicuramente in considerazione perché i fan parlano con noi". E ha poi aggiunto che se c'è una buona ragione e i fan lo vogliono, allora "vedremo".

Leggi anche Studio Battaglia 2 si farà, i protagonisti svelano dettagli sulla seconda stagione

La storia di Obi-Wan Kenobi

La miniserie Obi-Wan Kenobi è il terzo live action ambientato nell'universo di Star Wars. Le vicende si svolgono dieci anni dopo quelle raccontate nel film La vendetta dei Sith. Il protagonista degli episodi targati Disney+ è l'omonimo personaggio interpretato da Ewan McGregor, il quale aveva già ricoperto il ruolo di Jedi nella trilogia prequel. Nel cast, oltre a McGregor, ci sono anche James Earl Jones (Darth Vader), Grant Feely (Luke Skywalker).