La Rai chiarisce: “Su episodio con ragazza transgender nessuna censura, pronto il 23 giugno” A poche ore dalla pubblicazione dell’articolo che denunciava l’inspiegabile oscuramento di un episodio della serie Tv Grani di Pepe, da Rai precisano che la puntata in questione sarà disponibile a breve: “Tempi di lavorazione più lunghi, il 23 andrà in onda su Rai Gulp e sarà disponibile ancora prima su RaiPlay”.

A cura di Andrea Parrella

La Rai risponde repentinamente alle voci di una possibile censura dell'episodio della serie Grani di Pepe dedicato alla storia di una ragazza transgender. Nelle scorse ore avevamo dato spazio alla polemica di due attivisti inerente l'inspiegabile oscuramento su Rai Gulp e RaiPlay dell'episodio 12 della quattordicesima stagione della serie Tv tedesca per adolescenti, che metteva al centro proprio la vicenda di una ragazza che viene ricattata e bullizzata proprio perché racconta di sentirsi una donna nonostante sia nata con fattezze maschili.

A poche ore dalla pubblicazione è arrivata immediata la risposta della Rai, che dopo l'iniziale specifica relativa a problemi tecnici è voluta andare a fondo sulla questione per mettere a tacere interpretazioni relative a una presunta censura. Da fonti Rai Kids, la struttura che si occupa della gestione e del controllo dei contenuti per ragazzi Rai, ci viene spiegato che il ritardo per la pubblicazione è dovuto alla complessità della puntata specifica, che ha richiesto una maggiore cura nella traduzione: "Proprio perché la puntata era particolare andava tradotta in un certo modo e richiedeva maggiore attenzione, ma andrà regolarmente in onda giovedì 23 giugno. Da RaiPlay chiedono regolarmente la messa a disposizione dei titoli in anticipo, ma siccome la puntata non era ancora ultimata, mancava l'episodio nello specifico. A breve sarà a disposizione anche sulla piattaforma ".

Una cosa che ci viene confermata anche da fonti interne a RaiPlay, che l'episodio in questione dovrebbe essere disponibile già dalla giornata di domani, 21 giugno: "Nessuna censura. Il doppiaggio dal tedesco all’italiano ha richiesto un po’ di tempo in più rispetto al previsto. Ecco spiegata meglio la lungaggine dei tempi. La puntata andrà poi in onda il 23 giugno su RaiGulp".