La nuova Rai spinge per il ritorno di Elisa di Rivombrosa: tutto quello che sappiamo sulla fiction Le avventure di Elisa di Rivombrosa pronte a tornare in Rai: la produzione sarebbe pronta a girare 12 puntate di una stagione tutta nuova. Confermata Vittoria Puccini (con immagini di repertorio), niente da fare per Alessandro Preziosi. Tra le possibili new entry nel cast: Benedetta Porcaroli, Ludovica Nasti, Andrea Arcangeli e Jacopo Olmo Antinori .

Ricordate Elisa di Rivombrosa? Come dimenticare uno dei più grandi successi popolari degli anni 2000, una serie che ha contribuito a consolidare il successo di Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini e che, di rimando, ha ispirato anche Marcello Cesena nella parodia tanto amata e ancora in voga oggi, Sensualità a Corte. Secondo TorinoCronaca, che cita le azioni che arrivano dagli ambienti del Comune di Aglié e della Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino, la produzione sarebbe pronta a girare 12 puntate di una stagione tutta nuova che sarebbe fortemente voluta dalla nuova Rai. Alla finestra anche Prime Video e Netflix. Sarebbe comunque dato per scontato un cambio di emittente, considerato che la serie è stata portata per la prima volta in onda da Mediaset/Canale 5.

La nuova serie

Secondo le indiscrezioni, la nuova serie sarebbe la continuazione della mini serie "La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa", andata in onda nel 2007 con poche fortune. Dovrebbe esserci Vittoria Puccini nel cast, ma solo con l'utilizzo di immagini di repertorio in flashback. Niente da fare per Alessandro Preziosi. Le voci che si fanno circa il cast principale riguardano soprattutto Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.

Dove si girerà la nuova serie

Secondo quanto riportato da TorinoCronaca, le location che sono state richieste al Comune di Aglié e alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino dalla produzione sarebbero il castello ducale di Aglié, il Castello di Masino a Caravino, il Castello di Masino a Caravino, il Castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano, Villa Parisi a Monte Porzio Catone, il Castello di Golaso a Varsi, la Rocca Meli Lupi di Soragna e il Castello Pallavicino a Varano de' Melegari.