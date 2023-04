La Fantastica Signora Maisel 5 sarà l’ultima stagione, Rachel Brosnahan: “Mi ha cambiato la vita” “La Fantastica Signora Maisel” arriva venerdì 14 aprile su Prime Video con la sua quinta e ultima stagione. La protagonista, Rachel Brosnahan, ha raccontato commossa di come questo ruolo le abbia cambiato la vita.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da venerdì 14 aprile sarà disponibile su Prime Video la quinta stagione de "La Fantastica Signora Maisel", un vero e proprio gioiellino nella serialità di questi ultimi anni che, però, è destinato a chiudere il sipario. Il capitolo numero cinque, infatti, sarà l'ultimo, sebbene i fan non ne siano affatto contenti e anche la sua protagonista, Rachel Brosnahan pare non essere pronta a lasciare definitivamente questo ruolo che, come ha rivelato in un'intervista, le ha letteralmente cambiato la vita.

Rachel Brosnahan saluta commossa La Fantastica Signora Maisel

La serie, sin dalle prime puntate è riuscita ad entusiasmare il pubblico, per la sua irriverenza e la capacità di raccontare uno spaccato completamente inedito che ha al centro una donna, nell'America degli Anni Cinquanta, descritta in maniera completamente diversa dal solito. Il ruolo di Midge, che dopo aver visto la sua vita privata cadere a pezzi, si rifugia nella stand up comedy, o forse più semplicemente nel cabaret, scoprendo un incredibile talento, è stato il punto di svolta nella carriera di Rachel Brosnahan che, da quando la serie è comparsa sulla piattaforma streaming di Amazon, ha conquistato due Golden Globes come migliore attrice, un Emmy e due Critics' Choice Awards. In occasione della premiére dei nuovi episodi, l'attrice non è riuscita a trattenere la commozione e ha raccontato:

Mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato in modi che probabilmente potrò scoprire soltanto nel tempo. Da questa esperienza ho guadagnato una seconda, una terza e una quarta famiglia. Sono stata accudita, sollevata e amata durante tutto questo processo in un modo che non avrei mai immaginato di sperimentare al lavoro. Ho imparato a fidarmi di me stessa, ho imparato a essere più coraggiosa anche quando la ricerca appare spaventosa. Sono cresciuta con questo show.

Le parole di Amy Sherman Palladino

A spendere parole più che lusinghiere sul conto dell'attrice, è stata colei che ha creato la serie, ovvero Amy-Sherman Palladino, autrice anche di grandi successi televisivi come "Una mamma per amica". La serie è nata nel 2017, ma inizialmente non è stato semplice individuare chi potesse interpretare il ruolo della protagonista, come ha raccontato la sceneggiatrice in un'intervista a The Hollywood Reporter, in cui ha detto:

Leggi anche Maeve lascia Sex Education, Emma Mackey conferma che la quarta sarà la sua ultima stagione