In arrivo lo spin off sulla regina Charlotte di Bridgerton, chi interpreterà Sua Maestà da giovane Si farà uno spin off sulla Regina Charlotte di Bridgerton, a confermare il progetto anche Shonda Rhimes che mostra chi interpreterà il ruolo di Sua Maestà da giovane. Intanto Golda Rosheuvel svela cosa sniffa nella serie tv.

A cura di Gaia Martino

Bridgerton 2 ha conquistato i telespettatori Netflix con gli 8 episodi scanditi dall'amore-odio tra Lady Kate Sharma e Lord Anthony Bridgerton. E ora tutti aspettano con ansia le prossime stagioni, la terza e la quarta, per continuare a immergersi negli scandali e nelle vicende amorose della Reggenza inglese. Ma per gli amanti della serie targata Shonda Rhimes c'è un'altra sorpresa in cantiere, uno spin off sulla regina Charlotte che racconterà della sua vita, dal rapporto con re George alla salita al potere. A svelare la lavorazione del nuovo progetto è il profilo ufficiale della serie tv e la produttrice stessa: hanno reso pubblica la copertina del copione ed anche la fotografia delle attrici che interpreteranno il personaggio da giovane, ovvero India Ria Amarteifio e Golda Rosheuvel. Ci sarà anche Lady Danbury, il personaggio da giovane sarà interpretato da Arsema Thomas.

L'annuncio dello spin off sulla regina Charlotte di Bridgerton

Shonda Rhimes e Netflix hanno confermato che in lavorazione c'è lo spin off sulla regina Charlotte, uno dei personaggi più amati di Bridgerton. Si tratta di un prequel che si concentrerà sulla vita di Sua Maestà andando indietro nel tempo per scoprire come Charlotte di Mecklenburg Strelitz, interpretata dall'attrice Golda Rosheuvel, sia diventata la donna più potente d'Inghilterra. Lo spin off che, stando alla copertina del copione pubblicata su Instagram da Shonda Rhime, dovrebbe intitolarsi Queen to be, ripercorrerà l'ascesa di una giovane donna attraverso il fidanzamento con Re Giorgio III. A svelare i dettagli del nuovo progetto è il sito della casa di produzione televisiva Shondaland. Si legge inoltre che Queen Charlotte non sarà l'unica protagonista dei nuovi episodi bensì ci saranno anche Lady Danbury e Lady Violet Bridgerton.

India Ria Amarteifio sarà la Regina da giovane

La regina Charlotte d'Inghilterra nello spin off di Bridgerton dedicato alla sua vita vedrà due attrici protagoniste. Oltre alla già nota Golda Rosheuvel, nel prequel vedremo l'aspetto di Sua Maestà da giovane che sarà interpretata da India Ria Amarteifio, attrice nota per aver recitato in Sex Education e Line of Duty.

L'attore che vestirà i panni di Re Giorgio III da giovane è Corey Mylchreest si legge su Shondaland.com che lo descrive come un personaggio carismatico e misterioso che farà i conti, nella serie tv, con l'arrivo di una nuova Regina con cui dovrà condividere il letto e la vita. Arsema Thomas sarà Lady Agathe Danbury, spalla destra di Queen Charlotte in Bridgerton.

Cosa sniffa la regina Charlotte in Bridgerton

Mentre nasce la curiosità e il desiderio di scoprire i retroscena sul passato della regina, per i fan della serie tv Bridgerton è arrivata l'ora di spazzare via un dubbio. Cosa sniffa Sua Maestà in più occasioni nel corso delle sue giornate? Si tratta di un tabacco da fiuto, in inglese chiamato snuff, un prodotto molto in voga nell'era Regency. Tuttavia, l'attrice nel recitare la sua parte non ha sniffato il vero tabacco polverizzato bensì una forma di zucchero. "Credo sia un tipo di glucosio. È innocuo, va bene. Assolutamente innocuo" ha detto Golda Rosheuvel in un'intervista rilasciata a Decider.