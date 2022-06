In And Just Like That 2 ci sarà anche il personaggio di Samantha Jones Nella seconda parte di And Just Like That, il revival di Sex and the City, tornerà il personaggio di Samantha Jones, interpretato da Kim Cattrall. A confermarlo lo showrunner Michael Patrick King in una recente intervista a Variety.

A cura di Elisabetta Murina

Le protagoniste di Sex and the city

Il personaggio di Samantha Jones, interpretato da Kim Cattrall, ci sarà nella seconda stagione di And Just Like That. A dare la bella notizia ai fan è stato lo showrunner Michael Patrick King, in una recente intervista rilasciata a Variety. Nella seconda parte del revival dell'iconica serie Sex and the City, prodotto da HBO Max e di cui non è ancora stata resa nota la data d'uscita, le quattro amiche si riuniranno a New York, pronte a regalare agli spettatori nuove avventure.

Le parole dello showrunner di And Just Like That

Intervistato da Variety, King ha raccontato alcuni dettagli sul ritorno di Samantha Jones nei nuovi episodi del revival di Sex an the City. Allo showrunner è stato chiesto se i fan rivedranno finalmente il personaggio interpretato da Kim Cattrall, dopo un'apparizione solo tramite scambi di messaggi con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nella prima stagione. La sua risposta è stata "Sì". Tuttavia per il momento è ancora sconosciuta la modalità e il ruolo che avrà. É chiaro però l'obbiettivo di questi nuovi episodi: "Riunire tutti i personaggi nel mix, in modo che non siano così tanto separati tra loro".

Il personaggio di Samantha Jones in And Just Like That

La prima parte di And Just Like That si era conclusa con Miranda che ha lasciato New York, mentre Carrie, visibilmente commossa, scrive un messaggio proprio a Samantha, alla quale aveva confessato di aver baciato un uomo. Nessuna apparizione fisica per il suo personaggio, ma solo virtuale, che la conferma quindi come la grande assente del revival. Nei prossimi episodi Samantha tornerà, anche se non è ancora nota la modalità.