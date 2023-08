Il Patriarca 2 si farà, la rivelazione di Claudio Amendola “Il Patriarca 2” si farà. Lo ha dichiarato Claudio Amendola, in un video pubblicato sull’account social del suo ristorante in centro a Roma, in cui scusandosi con i clienti per l’assenza, rivela di avere non pochi progetti in cantiere, tra cui la fiction di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie che più hanno avuto successo in quest'anno, c'è stata "Il Patriarca", fiction tv apparsa su Canale 5, con protagonista Claudio Amendola, che ha macinato ascolti davvero soddisfacenti. Visti i risultati, infatti, sembrava scontata la produzione di un secondo capitolo che, però, finita la prima stagione era stato smentito. Adesso, è proprio l'attore e regista romano a confermare che, invece, una nuova stagione ci sarà.

La conferma sulla seconda stagione

I fan saranno più che contenti, infatti avevano chiesto a gran voce che ci fosse un proseguimento della serie, ma alla notizia diffusa da Raniero Monaco di Lapio, uno dei protagonisti, che non ci sarebbe stata alcuna seconda stagione si era sollevata un'ondata di delusione. Amendola, d'altro canto, aveva dichiarato che un secondo capitolo sarebbe stato realizzato e anche uno degli sceneggiatori della serie aveva rivelato che i nuovi episodi fossero in fase di scrittura.

D'altra parte, Il Patriarca, è il rifacimento di una serie spagnola che, per l'appunto, si compone di due stagioni complessive. Ad ogni modo, a rincuorare i fan ci ha pensato proprio Amendola che, dall'account social del suo ristorante romano, si è scusato con i clienti per l'assenza di questi giorni motivandola così:

Lo so, scusate il ritardo, scusate l'assenza, però sto lavorando, sto preparando I Cassamortari 2, sto preparando Il Patriarca 2, insomma, forse faccio una cosa ad ottobre su Canale 5, quindi ho avuto un po' da fare.

La passione per la ristorazione

Nuovi progetti all'orizzonte, quindi, per l'attore e regista romano che però, appena può, corre a trascorrere del tempo nel suo ristorante, aperto lo scorso novembre in quartiere centralissimo della Capitale. Non si tratta della prima attività di questo genere gestita con altri soci, infatti, Amendola figura come uno dei titolari di un ristorante a Valmontone, in provincia di Roma.