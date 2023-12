Il paradiso delle signore, anticipazioni di Gloria Radulescu: “Marta è ancora innamorata di Vittorio” Gloria Radulescu è tornata a interpretare Marta Guarnieri nella soap di Rai1 Il paradiso delle signore. L’attrice, sulle pagine di NuovoTv, ha svelato alcune anticipazioni su ciò che vedremo nelle nuove puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Gloria Radulescu ha rilasciato un'intervista a Nuovo Tv, in cui ha raccontato tutti i dettagli del suo ritorno nella serie Il paradiso delle signore, nel ruolo di Marta Guarnieri. Dopo due anni, ha raggiunto i suoi colleghi sul set per la gioia degli appassionati della seguitissima soap di Rai1: "È stata una grande emozione tornare nella soap e ritrovare i miei compagni di viaggio". L'attrice ha svelato anche alcune anticipazioni su ciò che vedremo nei prossimi episodi. Attenzione spoiler.

Il paradiso delle signore, torna Marta Guarnieri: parla l'attrice Gloria Radulescu

L'attrice Gloria Radulescu, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha fatto il punto sui motivi dell'uscita di scena di Marta Guarnieri: "Marta era fuggita negli Stati Uniti dopo aver scoperto di non poter avere figli e quindi di non poter costruire una famiglia con il suo amato marito Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni). Laggiù si butta a capofitto nel lavoro: è una fotografa di talento. Ma in America succede qualcosa che la spinge a tornare". Ha fornito, dunque, alcune anticipazioni su quanto vedremo nella trama delle nuove puntate:

Marta ritrova il suo ex marito Vittorio, che però ora è innamorato di un'altra donna. Matilde Frigerio di Sant'Erasmo. Marta, in futuro, dovrà farci i conti. Se è ancora innamorata di Vittorio? Ora lei si comporta come se il sentimento si fosse trasformato. Due anni sono tanti e lei ha fatto molte esperienze. È di nuovo a Milano solo perché qualcosa, successo negli Stati Uniti, la turba. A un certo punto Marta si renderà conto che in fondo al suo cuore nutre ancora un forte sentimento per Vittorio. Chissà se anche lui avvertirà le stesse emozioni! È un bel mistero, tutto da scoprire a partire dal 1° gennaio, quando torniamo in onda.

L'attrice ha anche svelato che Marta aprirà una casa famiglia per aiutare ragazze madri a reinserirsi nella società.

Il paradiso delle signore, Gloria Radulescu e i due anni di assenza dal set

Gloria Radulescu ha raccontato come ha trascorso questi due anni in cui è stata lontana dal set: "Ho viaggiato molto, visitando tanti Paesi: avevo voglia di scoprire e conoscere nuove culture. Ho scritto il mio primo lungometraggio che ho già inviato al ministero della Cultura, per cui incrocio le dita". Ma non è tutto:

Mi sono dedicata allo yoga e al benessere psicofisico e ho aperto una pagina spirituale sui social con la quale voglio ricordare alle persone di "andare oltre". Oltre il pregiudizio, le paure, le apparenze, le limitazioni. È un invito ad andare verso una rivoluzione gentile, in un mondo pieno di caos e di rabbia. Lo faccio sulla base di quello che ho studiato e imparato.