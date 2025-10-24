Il finale di Stringer Things 5 sarà trasmesso al cinema: la proiezione evento prevista per il 31 dicembre 2025

La chiusura di Stranger Things non sarà soltanto un momento televisivo da guardare in solitudine dallo schermo del proprio smartphone, ma un vero e proprio evento collettivo. L’ultimo episodio della quinta e ultima stagione della serie cult di Netflix approderà infatti sul grande schermo. Il gran finale, intitolato The Rightside Up, sarà trasmesso in oltre 350 sale cinematografiche degli Stati Uniti il 31 dicembre 2025 e resterà disponibile fino al 1° gennaio 2026.

Si tratta di una decisione senza precedenti per la piattaforma di streaming, che per la prima volta porta un episodio di una sua serie direttamente nelle sale, trasformando la conclusione dello show dei fratelli Duffer in un’esperienza condivisa tra fan. Un’operazione pensata per celebrare un vero e proprio fenomeno della cultura pop, diventato un cult fin dal suo debutto nel 2016.

L’ultimo episodio di Stranger Things durerà più di due ore

La proiezione del finale – un vero e proprio lungometraggio da oltre due ore – coinvolgerà le principali catene cinematografiche americane, da AMC a Regal e Cinemark. I biglietti saranno messi in vendita da metà novembre, e Netflix non esclude che l’iniziativa possa estendersi anche ad altri paesi, a seconda della risposta del pubblico.

I primi quattro episodi di Stranger Things disponibili dal 27 novembre

Il finale chiuderà un viaggio cominciato quasi dieci anni fa a Hawkins, cittadina immaginaria dell’Indiana. Nella nuova stagione, ambientata nell’autunno del 1987, i protagonisti affronteranno l’ultima e più pericolosa battaglia contro Vecna, mentre la città è posta sotto quarantena e Undici è di nuovo costretta alla fuga.

Divisa in tre diverse uscite, la quinta stagione debutterà con i primi quattro episodi il 27 novembre 2025, per poi proseguire il 26 dicembre con altri tre episodi e culminare nella notte di Capodanno con il film finale. Nel cast torneranno Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Sadie Sink.