I Soprano sbarcano su TikTok, per i 25 anni la HBO realizza video con gli episodi da 25 secondi Per celebrare i 25 anni dalla prima messa in onda de I Soprano, che cadono proprio in questi giorni, sono stati realizzati dei brevi video di 25 secondi ciascuno che provano a condensare tutti gli episodi delle sei stagioni della serie.

A cura di Ilaria Costabile

Venticinque anni fa veniva trasmessa la prima puntata de I Soprano, una delle serie iconiche della HBO che ha cambiato completamente l'immaginario delle serie televisive. Per celebrare questa data, la nota emittente ha caricato su TikTok dei video di 25 secondi ciascuno, realizzati con brevi momenti degli episodi più belli della serie, tratti da tutte le sei stagioni.

Le stagioni dei Soprano in video su TikTok

Dal momento che l'arrivo dei Soprano sul piccolo schermo ha segnato un vero e proprio spartiacque nella storia del mezzo televisivo, che ha acquisito una sua centralità e importanza, che prima spettava perlopiù al cinema, era necessario ricordare al meglio questo cambiamento. Ed è così che, quindi, i vari episodi della serie sono stati condensati in brevi video da 25 secondi, pubblicati sull'account ufficiale dei Soprano su TikTok.

Attraverso questi montaggi che, dovrebbero racchiudere l'essenza delle varie stagioni di cui si è costruita la serie, si prova a condensare uno dei prodotti più innovativi della serialità televisiva, in modo che possa essere condiviso anche sulla piattaforma social più in voga del momento. Un'iniziativa che, da un lato, sembra voler riconoscere la grandezza di una serie, ma che al tempo stesso, come si nota in un pezzo del Guardian che riporta la notizia, finisce per svilire gli episodi stessi che, infatti, per quanto scelti con cura non potranno essere riprodotti in tutta la loro efficacia se ridotti in pochi frammenti.

Il prequel de I Soprano

Tanto il successo avuto dalla serie che, qualche anno fa, nel 2019, si era parlato anche di un prequel de I Soprano. La Warner Bros aveva diffuso, a distanza di due anni, nel 2021, un trailer con le immagini dei film che sarebbero usciti quell'anno, distribuiti anche su HBO Max, la piattaforma streaming della nota emittente, tra cui figurava anche il film che raccontava la storia di un giovane Tony Soprano, interpretato dal compianto James Gandolfini, protagonista della serie. A ricoprire quel ruolo fu scelto il figlio dell'attore, Michael Gandolfini. Il film dal titolo The Many Saints of Newark è poi arrivato nelle sale, ma non ha riscosso il successo che ci si sarebbe aspettati, vista la fortuna ottenuta dalla serie.