I Cesaroni, Micol Olivieri contro la produzione: “Non mi hanno neanche avvisata del ritorno”

La nuova stagione de I Cesaroni continua a trascinarsi dietro le ombre dei grandi assenti. Dopo le sue provocazioni social durante il debutto della serie su Canale 5, Micol Olivieri torna ad attaccare, puntando il dito non più sulla trama, ma sulla gestione del rapporto con gli ex protagonisti da parte della produzione. Attraverso il suo profilo Instagram, l'influencer ha chiarito infatti di essere stata tenuta completamente all'oscuro del progetto.

Se fino a oggi il dibattito si era concentrato sulla scelta di Olivieri di"snobbare" la fiction per coerenza personale, l'ultimo sfogo svela un retroscena diverso. "Ci tengo a precisare che io non sono stata neanche avvisata che sarebbe ricominciata la serie", ha spiegato Olivieri ai suoi follower. Un dettaglio che stride con la storia decennale del personaggio, pilastro delle prime stagioni. L'ex attrice ha comunque tenuto a ribadire che la sua assenza non è un capriccio, ma una scelta di vita: "Credo che sia lecito rimanere coerente con la mia scelta, a prescindere non avrei partecipato perché per me il ruolo era finito lì". Parole che confermano il suo attuale distacco dalla recitazione, ma che lasciano trapelare il fastidio per essere stata ignorata da chi ha coordinato il ritorno.

Micol Olivieri (Alice) e Niccolò Centioni (Rudy) de I Cesaroni

Questa versione dei fatti sembra scontrarsi, almeno nei toni, con quanto dichiarato recentemente da Niccolò Centioni a Fanpage.it. L'attore, tornato nei panni di Rudy, aveva derubricato l'assenza della collega a una semplice necessità di sceneggiatura: "Il personaggio di Alice non era previsto nella trama". Tuttavia, il fatto che la produzione non abbia alzato il telefono nemmeno per un avviso formale sembra aver segnato il punto di non ritorno. Per Micol Olivieri, che da anni ha costruito la sua carriera come imprenditrice digitale e influencer lontano dai riflettori del set, la chiusura è definitiva. La sua "Alice" appartiene al passato e, a giudicare dalla freddezza della rivelazione, non c'è spazio per futuri ripensamenti o cameo riparatori.