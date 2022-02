Gli attori di Generazione 56K trionfano al Meno di Trenta, il festival dedicato agli under 30 La serie Netflix firmata The Jackal, ha trionfato al Meno di Trenta, la rassegna di cinema, tv e web dedicato agli artisti under 30.

Generazione 56K, la serie Netflix firmata The Jackal, ha trionfato ai Meno di Trenta, la rassegna di cinema, tv e web dedicato agli artisti under 30, giunta alla sua terza edizione. Per la seconda volta, la cerimonia si terrà in parternship con il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le professioni del cinema, presso l'Auditorium San Domenico di Foligno venerdì 18 marzo.

I due premi a Generazione 56K

La serie tv Generazione 56K, diretta da Francesco Ebbasta, ha portato a casa il massimo possibile per i premi dedicati alla serialità televisiva. I due protagonisti della serie, Cristina Cappelli e Angelo Spagnoletti, sono risultati rispettivamente i vincitori del premio Migliore Attrice – Serie TV e Miglior Attore – Serie TV. La serie Netflix, prodotta da Cattleya in collaborazione con i The Jackal (del gruppo Ciaopeople), è stata diffusa in piattaforma il 1 luglio 2021.

Gli altri premi

Tra gli altri artisti premiati, Aurora Giovinazzo ha vinto il premio Migliore Attrice – Cinema per il suo ruolo come protagonista in "Freaks Out" per la regia di Gabriele Mainetti. Aurora Giovinazzo ha illuminato la scena nei panni di Matilde, una ragazza dai poteri straordinari in grado di generare elettricità. Francesco Russo, che di recente abbiamo visto nel ruolo di Bruno Soccavo ne "L'Amica Geniale", è stato premiato come Miglior Attore – Cinema per la sua interpretazione di Fabrizio nel film Netflix “A Classic Horror Story” di Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Tra gli altri artisti premiati, oltre a sopra citati: Carlotta Antonelli, Matteo Bendinelli, Phaim Bhuiyan, Beatrice Bruschi, Massimiliano Caiazzo, Fabrizio Ciavoni, Jenny De Nucci, Ludovico Di Martino, Ludovica Francesconi, Giacomo Ferrara, Mattia Garaci, Beatrice Grannò, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Francesco Russo e Paolo Strippoli.