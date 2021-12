The Ferragnez: la serie

Fedez vittima di bullismo: “Oggi al mio carnefice farei il dito medio con orgoglio” Nella serie The Ferragnez, Fedez ha confidato di essere stato bullizzato nel corso della sua adolescenza: “La persona che mi ha fatto conoscere la musica rap era il mio bullo. Chi mi ha dato questo è il mio carnefice per assurdo”.

Grazie alla serie The Ferragnez, i fan di Fedez stanno conoscendo un lato inedito di lui, che va oltre il cantante e l'imprenditore di successo. Il trentaduenne non si è tirato indietro quando si è trattato di svelare le sue fragilità. Nelle nuove puntate della serie di Amazon Prime, ha parlato del bullismo di cui è stato vittima.

The Ferragnez, Fedez confida di aver subito bullismo

Fedez ha confidato allo psicoterapeuta Leone Baruh, di avere subito bullismo nel corso della sua adolescenza. Per questo, ha ancora delle insicurezze e non riesce a vedere il suo valore fino in fondo. Spesso, infatti, cade nella trappola di guardarsi con gli occhi di quel bullo:

"Sono sempre stato bullizzato da adolescente, la persona che mi ha fatto conoscere la musica rap era il mio bullo. Chi mi ha dato questo è il mio carnefice per assurdo. Oggi mi verrebbe voglia di dirgli: "Hai visto?", sia con un dito medio che con un briciolo di orgoglio. Forse ho fatto tutto più per dimostrare agli altri che per dimostrare a me stesso".

Lo psicoterapeuta lo ha invitato a fare i conti con il timore infondato di essere ciò che era nella testa di quel bullo. Questa paura non fa altro che danneggiarlo e non permettergli di vivere a pieno le esperienze che gli si presentano.

La paura del controllo e il dentista pedofilo

Nei precedenti episodi, Fedez aveva raccontato che la sua paura di perdere il controllo ha origini nella sua infanzia. I suoi genitori, infatti, scoprirono che il dentista di Federico era un pedofilo. L'uomo, poi, si tolse la vita: