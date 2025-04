video suggerito

Emily in Paris 5 a Roma: al via le riprese della quinta stagione della serie Netflix nella Capitale Emily in Paris" sbarca a Roma per la quinta stagione. Netflix conferma le riprese nella Capitale a maggio, mentre lo scorso anno infiammava lo scontro "diplomatico" tra Italia e Francia, con Macron che si oppose al trasferimento.

Emily Cooper si prepara a dire "Ciao" all'Italia. Netflix ha ufficialmente annunciato che le riprese della quinta stagione di Emily in Paris prenderanno il via a Roma nel mese di maggio, per poi spostarsi nella capitale francese durante l'estate. Emily in Paris 5 farà il suo debutto sulla piattaforma dalla grande "enne" rossa entro la fine del 2025.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione di Emily in Paris

I nuovi episodi riprenderanno esattamente da dove si era interrotta la quarta stagione, con Emily in piena crisi sentimentale. La protagonista, interpetata da Lily Collins, è dilaniata dai sentimenti per due uomini diversi, dovrà fare i conti con una situazione ancora più complicata: Gabriel, uno dei suoi interessi amorosi, aspetta un figlio dalla sua ex, mentre le peggiori paure di Alfie riguardo la relazione tra Emily e lo chef si sono rivelate fondate. Non mancheranno i problemi professionali: Sylvie sarà costretta ad affrontare un dilemma del suo passato per salvare il matrimonio, mentre l'Agence Grateau dovrà gestire significativi cambiamenti nel personale. Per Mindy e la sua band, la strada verso l'Eurovision si complicherà quando i fondi inizieranno a scarseggiare. Il finale della quarta stagione aveva già lasciato intravedere un possibile trasferimento di Emily verso nuovi orizzonti, e ora Netflix conferma che la protagonista si sentirà "attirata da una potenziale nuova storia d'amore e da una nuova città", confermando il trasferimento definitivo a Roma.

Lo scontro diplomatico: Macron vs Gualtieri per il cuore di Emily

L'arrivo di Emily nella Città Eterna aveva scatenato, alla fine dello scorso anno, un inaspettato dibattito "diplomatico" tra Francia e Italia. Il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista a Variety, ha dichiarato guerra all'idea: "Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi. ‘Emily in Paris' a Roma non ha senso". La risposta italiana non si era fatta attendere. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri replicò con ironia sui social: "Caro Emmanuel Macron, Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei".