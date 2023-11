“Dove nessuno guarda- Il caso Elisa Claps” su Sky: la serie ricostruisce la vicenda con immagini inedite Il 13 e il 14 novembre, su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, vanno in onda i quattro episodi (due per serata) di “Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps- La serie”. Una docuserie che ricostruisce il caso della scomparsa di Elisa Claps, avvenuta il 12 settembre 1993, con materiale inedito. La vicenda è raccontata dalla voce di Pablo Trincia, già autore del Podcast.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 13 e martedì 14 novembre, su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, vanno in onda i quattro episodi (due per serata) di Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps- La serie. Si tratta di una docuserie realizzata da Chora Media in collaborazione con Sky Italia e Sky Tg24, che ricostruisce il caso della scomparsa di Elisa Claps, avvenuta il 12 settembre 1993, con immagini, video e testimonianze inedite. La produzione è diretta da Riccardo Spagnoli e raccontata dalla voce di Pablo Trincia, il quale ne ha curato anche la versione audio, un podcast su Spotify pubblicato in occasione dei 30 anni della vicenda e rimasto al primo posto nella classifica Top Podcast Spotify per il primo mese dal lancio.

L'omicidio di Elisa Claps

Il caso ha origine il 13 settembre 1993: Elisa Claps, giovane studentessa di 16 anni, scomparve misteriosamente a Potenza, sua città d'origine. Quel giorno, una domenica mattina, era uscita di casa per recarsi alla chiesa Santissima Trinità in occasione di una funzione religiosa. Poche ore dopo di lei si perse ogni traccia: preoccupata del suo non ritorno, la famiglia contattò la polizia e da quel momento iniziarono le incessanti indagini.

Elisa Claps, scomparsa il 12 settembre 1993 a Potenza

Il corpo mummificato di Elisa Claps venne ritrovato solo 17 anni dopo, il 17 marzo 2010, nel sottotetto della stessa chiesa in cui doveva recarsi la mattina in cui poi scomparve. Si scoprì, in un secondo momento, che la ragazza aveva appuntamento con Danilo Restivo, uomo poi accusato di essere responsabile della sua morte e anche di quella di altre donne, tra cui l'inglese Heather Barnett.

La ricostruzione del caso nella docuserie con le immagini inedite

Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps ricostruisce il noto caso di cronaca attraverso materiale inedito: dal racconto di protagonisti informati sui fatti a video mai diffusi, della vittima e del killer, passando per atti giudiziari e testimonianze inedite. L'inchiesta è considerata un continuum del podcast Dove nessuno guarda- Il caso Elisa Claps di Pablo Trincia, pubblicato su Spotify lo scorso agosto in occasione dei 30 anni della scomparsa della 16enne. E, non a caso, è sempre la sua voce a guidare lo spettatore all'interno di questa nuova narrazione, con l'obbiettivo di fornire una ricostruzione sempre più accurata e completa.

Pablo Trincia, voce della docuserie "Dove nessuno guarda– Il caso di Elisa Claps. La serie"

Dove e quando vedere "Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps"

La docuserie prodotta da Sky, in collaborazione con Chora Media, si compone di quattro episodi, che saranno disponibili al pubblico divisi in giorni differenti. I primi due usciranno lunedì 13 novembre, mentre gli altri due il giorno successivo, martedì 14 novembre. Sarà possibile seguire la ricostruzione della vicenda su SkyTG24, Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su Now, sempre on demand.