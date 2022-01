Doc 2, anticipazioni terza puntata del 27 gennaio: Andrea Fanti pronto a tutto per difendere Carolina Le anticipazioni della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 2, in onda giovedì 27 gennaio su Rai1. Ecco la trama del quinto e del sesto episodio della fiction con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli.

Le anticipazioni della terza puntata di Doc 2, in onda giovedì 27 gennaio su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al quinto e al sesto episodio della serie tv con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. La trama svela che Andrea Fanti si ritroverà a discutere con il nuovo primario. Inoltre, ci saranno delle tensioni scaturite dall'intenzione di difendere la figlia Carolina. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Doc 2, anticipazioni della terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Doc – Nelle tue mai 2, in onda giovedì 27 gennaio su Rai1. Nell'episodio 5, il dottor Fanti deve fare i conti con il nuovo primario. La posizione di Andrea si fa sempre più rischiosa. Mettersi in competizione con chi ha più potere di lui, rischia di esporlo troppo. Doc, tuttavia, non ha paura. Decide di assumersi tutte le responsabilità. La sua priorità, infatti, è coinvolgere Agnese nel lavoro e aiutarla in questo momento di fragilità. La donna si è vista costretta a rinunciare al suo incarico di direttore sanitario, a causa dell'inchiesta in corso. Agnese è tornata a fare il medico e Andrea Fanti non ha intenzione di lasciarla sola in questa battaglia.

Andrea Fanti riflette sul suo ruolo di padre, Gabriel ed Elisa si ritrovano

Le anticipazioni dell'episodio 6 svelano che Andrea Fanti dovrà affrontare dei pesanti contrasti con il chirurgo Valenti. A innescare la miccia sarà Carolina. Doc, inoltre, si occuperà di un paziente che ha un rapporto molto particolare con i suoi genitori. Questo porterà lo stesso Fanti a riflettere su come ha svolto il ruolo di padre. Gabriel ed Elisa, la cui relazione è ormai giunta al capolinea, si ritroveranno uniti nel comune intento di curare uno chef stellato che in ospedale si comporta in modo eccessivamente aggressivo. Così, i due torneranno a parlare della loro relazione e di ciò che è andato storto.