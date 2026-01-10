Corona racconta che Costanzo lo chiamò per Totti: “Ti prego, ritira lo scoop”: la consegna di 50mila euro nella busta della mortadella

Fabrizio Corona racconta genesi e sviluppo dello scoop Flavia Vento-Totti. Fu Maurizio Costanzo a mediare per il capitano: “Sono qua col fratello di Totti. I soldi te li dà lui e tu ritiri l’intervista e siamo a posto”. Il fratello di Totti gli consegnò 50mila euro in una busta da salumeria.

Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Nella serie Netflix "Io sono notizia", Fabrizio Corona ricostruisce uno dei suoi primi grandi colpi: il caso Flavia Vento-Francesco Totti. Una storia che racconta perfettamente il meccanismo con cui l'imprenditore trasformava gossip e vite private in operazioni finanziarie da centinaia di migliaia di euro.

Lo scoop della vita: "Flavia Vento si è scopata Totti"

"Lui era l'uomo più famoso d'Italia", racconta Corona nella miniserie, "che stava per avere un bambino dalla showgirl più famosa d'Italia, Ilary Blasi". Ma Totti aveva una storia con Flavia Vento. "Mi si accende la lampadina, chiamo Brindani il direttore di Gente e gli dico: Ho lo scoop della vita, Flavia Vento si è scopata Totti."

Corona vende l'intervista di Flavia Vento a 50mila euro con un contratto blindato: "Che prevedeva che io leggessi e approvassi l'intervista". E spiega: "Flavia Vento rilascia un'intervista strappalacrime clamorosa, perché lei amava Totti davvero, dei soldi non se ne importava".

La telefonata di Maurizio Costanzo e i soldi consegnati nella busta della mortadella

Il giorno dopo aver rilasciato l'intervista, Corona riceve una telefonata da Maurizio Costanzo: "So che hai fatto rilasciare un'intervista a Flavia Vento con Gente. Ti prego non farla uscire. Sono qua col fratello di Totti. I 50mila euro te li dà lui e tu ritiri l'intervista e siamo a posto". Fabrizio arriva a Roma. Ci sono Costanzo e il fratello di Totti. E qui arriva il dettaglio che cult dell'operazione: "Hai presente le buste quelle dei salumi e della mortadella? Mi fanno: tieni Fabrizio e siamo a posto". Cinquantamila euro in contanti, consegnati in una busta da salumeria. Nessun contratto, nessuna ricevuta. Solo una mazzetta contenuta nella carta oleata.

L'intervista, però, esce lo stesso nonostante i tentativi di ritirarla. Corona prima s'inventa con Flavia Vento che sono arrivate minacce dagli Ultras della Roma. Ma nel frattempo arriva una telefonata da Costanzo: "Ma che cosa è successo? Che cosa hai fatto?". Era uscita l'anticipazione di Gente. Brindani aveva pubblicato l'anticipazione nonostante Corona non gli avesse dato l'ok: "Facevo una figura di merda con Costanzo, che era il re, e con Totti da cui avevo preso 50mila euro in contanti senza contratti, ma allo stesso tempo era uscita l'intervista venduta a 50mila."

La toppa: smentita su Chi e finto fidanzamento

"Della figura di merda non mi interessava ma dovevo mettere la toppa", spiega Corona. Silvana Giacomini, all'epoca direttrice di Chi, viene contattata da Fabrizio che organizza un'intervista di smentita. "Flavia Vento diventa la star del momento, Costanzo contentissimo, Totti contentissimo", spiega Corona che si trova a 150mila euro di fatturato. Ma il gioco non è finito. Corona chiama Matteo Campi e organizza un finto fidanzamento con Flavia Vento: 50mila euro. Più le foto vendute: altri 50mila.

Il bottino finale: 250mila euro da un'unica storia

La storia Flavia Vento-Totti frutta a Corona in tutto 250mila euro. Un quarto di milione costruito su: intervista venduta, soldi per ritirarla, smentita venduta, finto fidanzamento e servizi fotografici.

"I paparazzi mi hanno amato e odiato", spiega Corona. Perché lui diceva loro di fare 50 e 50, ma in realtà riconosceva loro al massimo il 30: "Perché senza di me quel servizio comunque non l'avrebbero mai fatto". Una macchina perfetta di manipolazione mediatica, dove ogni mossa generava denaro. E tutto era partito da quella busta da salumeria piena di contanti, consegnata come se fosse mortadella fresca dal banco.