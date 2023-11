Circeo, la serie sul delitto del 1975 spostata su Rai2: ecco quando va in onda L’attesa serie tv sul delitto del 1975 con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli viene spostata dai Rai1 a Rai2: ecco quando andrà in onda.

Circeo, la serie dedicata al massacro del 1975, sarà spostata da Rai1 a Rai2. La notizia, anticipata da Davide Maggio, arriva con grande sorpresa considerato che di recente "Per Elisa – Il Caso Claps", ancora in onda (qui la nostra intervista a Vincenzo Ferrera, uno dei protagonisti), sta trovando ampi margini di successo su Rai1. La serie, prodotta da Paramount+, vede come protagoniste Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli ed è diretta da Andrea Molaioli. Ecco quando andrà in onda.

Quando andrà in onda la serie

La serie Circeo andrà in onda in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne (25 novembre). La serie sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle 21.20 in due puntate: venerdì 24 e sabato 25 novembre. Questa è la seconda serie tv trasmessa da Rai2 dopo Corpo Libero che è stata già trasmessa da Paramount+.

Circeo: la trama della serie che racocnta il massacro del Circeo

Siamo a Roma, nel quartiere Montagnola, ed è il 1975. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez sono due adolescenti che si preparano ad uscire con dei ragazzi della Roma bene che hanno conosciuto da poco. Quando accettano di uscire con loro non si immaginano quella gita diventerà la loro fine: sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. Saranno rinchiuse nel bagagliaio di un'automobile credute morte dai loro aguzzini. Quando l'auto sarà ritrovata, Donatella è ancora viva. Comincia così la storia della "sopravvissuta del Circeo": una storia che la trasformerà in un simbolo del movimento femminista. A difendere Donatella al processo c'è Teresa Capogrossi (interpretato da Greta Scarano). Inizierà un rapporto tra le due con Teresa che è intenzionata a prendersi cura di Donatella e fare giustizia di quello che è successo a processo. Le due donne apprenderanno molto l’una dall’altra, in una ricerca costante della propria identità e del proprio ruolo nel mondo.