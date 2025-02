Chi è Gerry Stefanelli, lo storico agente è morto durante le riprese di Miss Italia non deve morire

video suggerito

Tra i protagonisti del documentario Miss Italia non deve morire, uscito su Netflix il 26 febbraio, emerge la figura di Gerry Stefanelli, storico collaboratore e agente per la Toscana, la cui presenza si interrompe tragicamente durante le riprese con la sua improvvisa scomparsa. Stefanelli è una figura centrale del documentario che, purtroppo, include anche le immagini del suo funerale, trasformandosi per questo in una testimonianza ancora più toccante. Prima di morire, in maniera del tutto inconsapevole, Stefanelli ha rilasciato dichiarazioni appassionate sul concorso: "Miss Italia non sta morendo. Purtroppo ci sono ancora troppe persone che pensano che Miss Italia sia uno sfruttamento all'immagine della donna, non è vero. Noi cerchiamo di esaltare l'immagine della donna".

"Miss Italia è la donna della mia vita"

Miss Italia Non Deve Morire è ambientato tra la drammatica fine dell'edizione 2022, quella condotta da Salvo Sottile, e tutto l'arco di costruzione dell'edizione 2023 fino alla fine della stessa. Durante quest'arco di tempo, più o meno 12 mesi, vediamo Stefanelli lavorare per Patrizia Mirigliani al fine di selezionare le migliori papabili Miss per la Toscana: "Miss Italia è la mia vita. La donna della mia vita. Quando ho fatto le mie cose, ho sempre smesso all'apice. Quando smetti all'apice, tutti ti ricordano. Quando smetti che non sei più all'apice, non se ne ricorda più nessuno di te."

"Quella ha il cu*o grosso!", il meccanismo di selezione di Gerry Stefanelli

Nel corso della puntata, vediamo Gerry Stefanelli alle prese con il meccanismo di selezione delle ragazze che possono partecipare al concorso. A differenza di quanto richiesto dai nuovi canoni, Stefanelli appare essere fin troppo conservatore, escludendo o comunque cercando di escludere ragazze fisicamente troppo formose: "Voi siete troppo di maniche larghe. Quella c'ha il cu*o che è grosso così! C'ha un cu*o così". Nella stessa sequenza, suo figlio Alessio avvisa il padre: "Guarda che le ragazze non sono ancora uscite".

Il passaggio di testimone e il dolore di Patrizia Mirigliani

Alessio Stefanelli, in una scena che precede quella della notizia della parte di Gerry, spiega: "Io non vedo Miss Italia senza mio padre. Questo lo sa anche Patrizia". Poi, purtroppo, il passaggio del testimone. Ai funerali, infatti, Alessio promette: "Devo portare in fondo quello che lui ha fatto fino ad ora. Gliel'ho promesso e lo farò". Particolarmente toccante è stata la reazione di Patrizia Mirigliani che, scoppiando in lacrime, ha confessato: "È molto difficile parlare per me perché Gerry era come un fratello e a volte come un papà. Sapere che la nostra famiglia porterà avanti Miss Italia senza di lui, è molto difficile". La scomparsa di Gerry Stefanelli sembra, anche nella narrazione del docufilm, segnare un punto di cesura fondamentale tra passato e futuro.