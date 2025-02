video suggerito

Patrizia Mirigliani: "Miriam Leone non ha mai accolto gli inviti a Miss Italia. Persino Sophia Loren ci tornò" Patrizia Mirigliani racconta Miss Italia in un'intervista al Corriere, ripercorrendo le ragioni della caduta reputazionale del concorso, parlando anche di Miriam Leone: "Penso il meglio di lei, si capiva subito che aveva la stoffa. Mi è spiaciuto che non abbia mai accolto i nostri inviti a tornare a trovarci".

A cura di Andrea Parrella

Si intitola Miss Italia non deve morire, il docufilm in uscita su Netflix il 26 febbraio 2024, che racconterà la gloria e il crollo del concorso di bellezza che per decenni è stato un simbolo del Paese, prima di finire inevitabilmente vittima del tempo. A parlarne è Patrizia Mirigliani, in un'intervista al Corriere della Sera che è un'occasione per parlare del concorso e dei personaggi che l'hanno segnato in epoca recente.

Mirigliani: "La bellezza demonizzata dal femminismo"

Mirigliani parla senza mezzi termini di un clima di ostracismo verso il concorso: "Penso che la bellezza sia stata demonizzata da un certo tipo di femminismo, ed è stato complicato studiare la formula giusta. Noi ci siamo quasi dovuti giustificare per aver continuato a credere in un concorso dedicato alla bellezza. Eppure non è mai stata fine a se stessa, ma all’avvio di carriere meravigliose per molte di loro".

Miss Italia abbandonata dalla Rai

Sotto il profilo strettamente televisivo, la mazzata è arrivata in particolare dalla Rai, che dopo l'elezione di Giusy Buscemi nel 2012, decise di mettere da parte il concorso. Mirigliani fatica a capire cosa sia successo nello specifico, ma fa tre nomi in particolare: "So che, negli anni, ho avuto tre donne contro: Anna Maria Tarantola, Laura Boldrini e Marinella Soldi. Senza che provassero nemmeno a capire cosa era Miss Italia e chi raccontava. Perfino Andreotti e Romano Prodi, in passato, si erano congratulati con mio padre".

Le parole di Mirigliani su Miriam Leone

L'ingratitudine è un concetto di cui Mirigliani ha spesso parlato negli ultimi anni, riferendosi anche a volti che hanno partecipato (e anche vinto) il concorso, per poi dimenticarsene. È il caso di Miriam Leone, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Carlo Conti, conduttore di Miss Italia nell'edizione in cui lui vinse: "Miriam non mi ha chiamato. Io continuo a pensare sempre il meglio di lei, si capiva subito che aveva la stoffa. Certo, mi è spiaciuto che non abbia mai accolto i nostri inviti a tornare a trovarci. Lo ha fatto perfino Sophia Loren, due volte, e ho detto tutto…". Altro tema trattato, quello dello stop a candidate transgender, accolte in altri concorsi: "Il regolamento dice donne dalla nascita. E comunque, se non accetto candidate rifatte, il criterio si deve applicare anche su chi è intervenuto per cambiare la sua estetica".