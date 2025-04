Chi è Bianca Panconi, l’attrice che interpreta Selvaggia nella fiction Costanza

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Panconi è l'attrice che interpreta il personaggio di Selvaggia di Staufern in Costanza, la nuova fiction di Rai1 in onda da lunedì 31 marzo. Nata a Firenze, ha 25 anni e in passato si è fatta conoscere dal pubblico per i suoi ruoli in Doc Nelle tue Mani, Il ritorno di Casanova, Un Cielo stellato sopra il ghetto di Roma. Nel 2024 è entrata a far parte anche del cast di Che Dio Ci aiuti.

Chi è Bianca Panconi, la carriera da attrice

Nata a Firenze nel gennaio del 2000, Bianca Panconi ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione nel 2013 frequentando la Max Ballet Accademy prima e la Florence Movie Assocation Scuola di Cinema in un secondo momento. Come mostrano gli scatti pubblicati su Instagram, nel novembre 2024 si è laureata in scienze e tecniche psicologiche all'Università Guglielmo Marconi. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, l'esordio cinematografico è arrivato nel 2020 quando ha preso parte al film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma diretto da Giulio Base. Ha recitato nelle serie di successo Doc- Nelle Tue mani,Cuori, La Vita promessa 2 e, sul grande schermo, anche Il ritorno di Casanova interpretando il personaggio di Marcolina al fianco di Toni Servillo. Più di recente è entrata a far parte del cast di Che Dio Ci Aiuti.

Bianca Panconi è Selvaggia di Staufen in Costanza

Bianca Panconi interpreta il personaggio di Selvaggia in Costanza, la nuova fiction in onda su Rai1, tratta dai libri di Alessia Gazzola. La protagonista Costanza, che lavora come paleopatologa, analizza uno scheletro che risulta appartenere appunto a Selvaggia di Staufen, figlia naturale di Federico II di Svevia.

La vita privata di Bianca Panconi

Per quanto riguarda la vita privata di Bianca Panconi, non si hanno informazioni precise a riguardo. L'attrice non ne ha mai parlato pubblicamente e, sui suoi social, non ci sono scatti che lasciano trasparire qualche dettaglio. Non si sa quindi se ora sia single o fidanzata. Su Instagram, infatti, condivide principalmente immagini che la mostrano a lavoro o durante il tempo libero.