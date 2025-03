video suggerito

Call My Agent 3, nel cast della terza stagione Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Arriva la terza stagione di Call My Agent Italia, la serie prodotta da Sky e Palomar, che avrà come protagonisti volti noti di cinema e tv. Nei nuovi episodi ci saranno da Luca Argentero a Marco Bocci, passando per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, fino ad una star come Stefania Sandrelli.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo una seconda stagione piuttosto esilarante, che ha messo alla prova anche Gabriele Muccino, ora Call My Agent si prepara alla terza stagione il cui cast è stato annunciato da Sky Italia e che vede una sfilza di personaggi noti del mondo del cinema e della tv. Da Luca Argentero a Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, passando per Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, ecco tutte le star protagoniste che affiancheranno il quartetto di agenti della CMA, pronti ad esaudire ogni loro richiesta e a supportarli nei loro progetti.

Il cast della terza stagione di Call My Agent Italia

La terza stagione di Call My Agent Italia sta per arrivare su Sky, dove già fervono i preparativi per la serie che ha raccontato il dietro le quinte del rapporto che si instaura tra i protagonisti del cinema e tv, che giocano sul ricalcare quei luoghi comuni che voglio le star capricciose, insicure, talvolta tormentate e che devono essere seguite nella scelte dei progetti a cui prendere parte, che hanno timore di apparire come in realtà non sono. Ogni episodio, come è accaduto nelle altre stagioni, gioca ad esasperare alcuni aspetti dei protagonisti che si divertono a prestare il fianco a questo racconto, esilarante e divertente, nel quale non mancheranno anche le vicende degli agenti interpretati da Sara Drago, Maurizio Lastrico, Michele Di Mauro. Quest'anno saranno protagonisti:

Stefania Sandrelli

Luca Argentero

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Ficarra e Picone

Vinicio Marchioni

Francesco Montanari

Edoardo Pesce

Alessandro Roja

Marco Bocci

Miriam Leone

Daniela Virgilio

La terza stagione senza Marzia Ubaldi

La serie, che ha ripreso la struttura di quella francese, è divertente, frizzante e racconta le vicende, lavorative e personali di un gruppo di agenti che vestivano i panni di Vittorio Baronciani, Lea Martelli, Gabriele Di Lillo e l'amata Elvira. In merito alla costruzione della terza stagione in assenza dell'attrice che dava voce ad Elvira, la veterana dell'agenzia Cma, i produttori avevano dichiarato lo scorso anno: "Ci stiamo pensando in questo periodo. È un argomento che non avremmo voluto affrontare".