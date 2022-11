Blanca 2 sta arrivando, via alle riprese della seconda stagione della fiction Rai Con un tweet la casa di produzione Lux Vide ha annunciato la partenza dei lavori per la seconda stagione della fiction che aveva ottenuto grande successo nel 2021.

A cura di Andrea Parrella

Blanca è pronta a tornare. La fiction con Maria Chiara Giannetta, che tanto successo aveva riscosso con la prima stagione andata in onda nel 2021, è in fase di riprese per la seconda stagione. L'attrice, che interpreta l’investigatrice ipovedente Blanca Ferrando, personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi è tornata in questi giorni sul set della produzione Lux Vide, con l'annuncio che è stato dato proprio dalla casa di produzione attraverso un tweet:

“Oggi è un gran giorno per #LuxVide: inizio riprese per la seconda stagione di #BlancaLaSerie. In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura!”.

Il Cast di Blanca 2

Nella foto si vede l'attrice protagonista insieme al produttore Luca Bernabei, al regista Jan Michelini e al direttore della fotografia Alessandro Pesci. Non si preannunciano grandi variazioni nel cast di Blanca, che dovrebbe vedere confermati anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Mariachiara Giannetta, intanto, dopo il grande successo di Blanca è stata anche volto di Don Matteo nei panni di Anna Olivieri e ha preso parte a Buongiorno, Mamma!, fiction di Canale 5 con Raoul Bova prodotta proprio da Lux Vide. L'artista, inoltre, è stata anche uno dei volti del Festival di Sanremo nell'edizione 2022, con una serata condotta al fianco di Amadeus.

Le parole di Giannetta su Blanca

Nel parlare di Blanca, Giannetta aveva descritto così il suo personaggio, nel tentativo di tratteggiarne gli aspetti più intriganti: "Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po' disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell'anima".