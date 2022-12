Rocco Schiavone, Ricciardi, Lolita Lobosco: a gennaio 2023 la fiction Rai riparte in quarta L’inverno si preannuncia una stagione di grandi ritorni e novità per gli spettatori Rai in fatto di fiction. Tanti i titoli di successo tornano con nuove stagioni, ma non mancano nuovi volti.

A cura di Andrea Parrella

Tante conferme e molte novità. La fiction Rai riparte a gennaio 2023 con alcuni dei titoli di maggior successo delle ultime stagioni, cui si aggiungeranno novità che proveranno a inserirsi nella lista delle certezze. In una stagione complessa per la serialità del servizio pubblico, che fino ad ora non è riuscita a regalare risultati di ascolti paragonabili agli scorsi anni per ragioni di contesto, più che di qualità dei prodotti, L'inverno del 2023 sarà fondamentale soprattutto per i titoli previsti.

I grandi ritorni di gennaio

Rai Pubblicità ha annunciato negli scorsi giorni la politica commerciale per i primi tre mesi dell'anno, che saranno certamente segnati dal Festival di Sanremo 2023 previsto a febbraio. Particolare attenzione, appunto, per il settore fiction, che da gennaio vedrà il ritorno di titoli forti come Le indagini di Lolita Lobosco (con Luisa Ranieri), Rocco Schiavone (con Marco Giallini) che passa da Rai2 a Rai1, Il commissario Ricciardi e La porta rossa (con Lino Guanciale), Che Dio ci aiuti e l'attesissima terza stagione di Mare fuori. Prodotti che negli anni scorsi hanno dato grandi soddisfazioni alla Rai, anche inaspettate se si pensa ai risultati del tutto imprevedibili di Mare Fuori, che ha avuto enorme seguito sulla piattaforma RaiPlay ed è esploso definitivamente dopo l'approdo su Netflix.

Le novità di Rai Fiction

Ma non si parla solo di ritorno, l'inverno di Rai Fiction è fatto anche di novità. A cominciare da Angeli della notte in cui Francesco Arca interpreta il vice-questore Alessandro Scudieri in una Napoli avvolta dalle tenebre; o ancora Fiori sopra l’inferno, con Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia; e ancora Sei donne, che racconta le storie di sei personaggi femminili; infine Blackout, con Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino che saranno protagonisti di un mistery d’alta quota.

Leggi anche Sindaco e cittadini di Stromboli contrari a prosecuzione riprese fiction Rai: le motivazioni

Fiction Rai 2023, le date di messa in onda

Le date di messa in onda dei vari prodotti, al netto di possibili variazioni, verranno definite nelle prossime settimane con la pubblicazione dei palinsesti da parte di Rai Pubblicità.