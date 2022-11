Mina Settembre 2 chiude in bellezza, oltre 5 milioni di spettatori per la fiction con Serena Rossi Ottimo finale per la seconda stagione della fiction, che ha conquistato 5.076.000 spettatori pari al 28.8%.

A cura di Andrea Parrella

Chiude in bellezza la seconda stagione di Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi, ha chiuso il secondo capitolo con la puntata del 6 novembre, che ha conquistato 5.076.000 spettatori pari al 28.8% di share (primo episodio 5.120.000 – 26.8%, secondo episodio 5.035.000 – 31.1%). Numeri d'oro per Rai1, considerando i risultati poco esaltanti della fiction in questa stagione rispetto agli standard abituali. Per questa ragione la terza stagione di Mina Settembre è data praticamente per scontata, come ha raccontato lo sceneggiatore Cesaro in un'intervista a Fanpage.it .

Rai1 che ha di fatto triplicato gli ascolti della diretta concorrente Canale 5. Il Richiamo della Foresta ha infatti raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori corrispondenti al 9.6% di share. Si confermano i numeri di Che Tempo che Fa che su Rai3 ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.295.000 (8.5%). Su Italia 1 è andato in onda Le Iene Presentano: Inside che ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 808.000 spettatori (4.1%) e Bull di 570.000 (3%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 660.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 5% con 701.000 spettatori. Su Tv8 Cani Sciolti è la scelta di 270.000 spettatori (1.5%) mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna l’1.8% con 332.000 spettatori. Su Rai Premium Ballando con le Stelle è stato seguito da 181.000 spettatori pari all’1.6% di share (Ballando – Tutti in Pista 131.000 – 0.7%). Sul 20 Transformers 4 – L’Era dell’Estinzione si porta al 2.3% con 368.000 spettatori e su Iris Il Cavaliere Pallido interessa a 468.000 spettatori 2.6%). Su Real Time Il Castello delle Cerimonie fa compagnia a 317.000 spettatori (1.6%) nella prima puntata e l’1.7% con 335.000 spettatori.