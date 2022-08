Anticipazioni americane Beautiful: Quinn Fuller lascia il cast della soap La decisione di Rena Sofer di abbandonare il cast di Beautiful si abbatte sul futuro della soap opera.

La decisione di Rena Sofer di abbandonare il cast di Beautiful si abbatte sul futuro della soap opera. Le anticipazioni delle puntate americane della longeva soap della Cbs, creata da William J. Bell e Lee Philips Bell, apre all'addio del simbolo dell'ultimo decennio, ovvero il personaggio di Quinn Fuller Forrester, interpretato per l'appunto da Rena Sofer. Mentre nelle puntate inedite italiane stiamo vedendo il personaggio in un momento positivo, negli Stati Uniti invece si è pronti al peggio. Ma è ancora mistero su come uscirà di scena il personaggio di Quinn Fuller Forrester. Ecco cosa sta succedendo.

Perché Quinn Fuller Forester lascerà Beautiful

Quinn Fuller Forrester è apparsa per la prima volta nel 2013 caratterizzandosi come un personaggio machiavellico e in grado di elaborare piani strategici al fine di perseguire ogni bieco scopo personale. È la madre di Wyatt, che è nato dallla relazione con Bill Spencer, ma poi ha sposato Eric Forrester. Il matrimonio è andato male per l'odio nei confronti di Brooke. Ora, in Italia, assistiamo alla pace tra Quinn e Eric, ma la pace non durerà a lungo perché Quinn si lascia andare a diverse scappatelle, tra qui quella con Carter.

Le anticipazioni americane: ecco cosa succede

Eric lascerà Quinn definitivamente. Dopo aver saputo di Quinn e di Carter, Eric decide di riavvicinarsi a Donna e dire addio a Quinn definitivamente. In che modo, il personaggio di Quinn lascerà la soap, però non è dato da sapere. Però, è certa la decisione di Rena Sofer di abbandonare defionitivamente la serie. L'ultima puntata di Rena Sofer è stata girata il 5 agosto e andrà in onda negli Stati Uniti proprio nella notte italiana tra il 29 e il 30 agosto.